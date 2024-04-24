Где Блинкену, скорее всего, прочитают лекцию по международному праву и дипломатии, и отправят домой ни с чем.

Китай продолжает пожинать плоды своего долгого, терпеливого становления как глобального игрока. Сегодня всем важно мнение официального Пекина, поэтому в Китай выстроились в очередь делегации из практически всех имеющих значение стран мира. Недавно в Пекине с визитом был министр иностранных дел России Сергей Лавров, канцлер ФРГ Олаф Шольц с целой когортой глав немецких корпораций, теперь вот свой официальный визит начал госсекретарь США Энтони Блинкен.

реклама

Сегодня Блинкен прибыл в Шанхай, а его визит в общей сложности растянется на два дня — с 24 по 26 апреля. Согласно имеющимся данным, Блинкен встретится со своим китайским коллегой, главой МИД КНР Ваном И. О том, примет ли Блинкена председатель КНР Си Цзиньпин, пока официально ничего неизвестно, но предположим, что да. Вряд ли администрация Байдена отправила одного из своих главных неоконов в Китай без расчёта на встречу с Си Цзиньпином.

Политологи полагают, что Блинкен будет уговаривать китайцев отстраниться от России и перестать помогать ей масштабировать военную промышленность, поставляя промышленное оборудование и микроэлектронику. На данное предложение официальный Пекин, который потратил десятилетия на выстраивания дружеских отношений с Москвой, скорее всего, устроит Блинкену лекцию по международным отношениям и дипломатии. Председатель КНР Си Цзиньпин вообще очень любит в традиционном китайском «тонком» стиле отчитывать западных функционеров, намекая им на то, что они ведут себя как избалованные невоспитанные дети.