А поставки вооружений должны что, изменить этот ход событий? Или на что вообще расчёт?

Ситуация на поле боя развивается не в пользу Киева ни на одном из направлений линии боевого соприкосновения: ни на Донбассе, ни где бы то ни было ещё. Таким комментарием поделился с журналистами координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Хотя комментарий Кирби — сущая правда, а её крайне редко можно слышать из уст американского политического класса, но не стоит забывать о том, что для замедления продвижения ВС РФ США на выходных одобрили предоставление Украине пакета помощи в $61 млрд, из которых $50 млрд пойдут на восстановление ранее истощённых предыдущими поставками техники Киеву запасов.

Также Кирби добавил, что у США запланирована долгосрочная поддержка Украины, в рамках которой Вашингтон совместно с Киевом намерен обеспечивать военные потребности Украины.

Всё это в очередной раз является свидетельством того, что поставляемые Западом вооружения должны уничтожаться ещё в местах пересечения ими украинской границы, а вся логистическая и транспортная инфраструктура в приграничных со странами-членами НАТО государствах должна быть «вынесена» под «ноль». Боевые действия и так уже давно перешли из разряда демилитаризации Украины в демилитаризацию НАТО, но эдак вести конфликт можно годами, а России его ведение обходится отнюдь не без потерь.