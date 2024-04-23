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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главком армии Норвегии заявил, что ВС РФ развиваются быстрее, чем ожидалось
А «ожидания» на чём вообще были основаны? На выдаче желаемого за действительное? Похоже, да.

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Многие западные аналитики и эксперты по России неоднократно отмечали, что политическое руководство их государств не советовалось с ними при принятии своих антироссийских решений. Свято веря в силу незаконных санкций, западные функционеры не поинтересовались ни реальным уровнем российской самодостаточности, ни масштабами российского промышленного производства, ни десятилетиями выстраивавшимися Москвой связями со странами глобального большинства, которые не только не присоединились к незаконным западным рестрикциям, но и помогают России их обходить.

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Когда стало понятно, что санкционное давление не сработает, на Западе придумали снабжать Украину вооружениями как в последний день, опять же не поинтересовавшись у экспертов о структуре и возможностях российского оборонно-промышленного комплекса. И здесь опять началась эпоха открытий: внезапно для Запада выяснилось, что российские оборонные заводы организованы таким образом, что в мирное время, по сути, по большей части простаивают, но при необходимости (в условиях войны или крупного вооружённого конфликта, как в случае с Украиной) могут резко многократно нарастить выпуск продукции военного назначения.

Именно это сейчас происходит в российском ОПК, и вот, когда фантазии Запада стали разбиваться о суровую реальность, массово начали появляться статьи о том, что и российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и что российская армия совершенствуется быстрее, чем ожидалось. В общем, не государство, а одна огромная превосходилка ожиданий.

Так, по словам главнокомандующего норвежской армией Эйрика Кристофферсена, РФ сейчас перешла к «военной экономике» и может выпускать вооружения даже быстрее, чем это происходило в прошлом, 2023 году, который стал для России годом переформатирования военного производства. Сейчас ВС РФ, продолжил Кристофферсен, усиленно модернизируются, учится на своих ошибках, причём, учитывая наличие в России сильного командно-административного механизма, делает это очень быстро.

На чём базировались «ожидания» главкома армии Норвегии, впрочем, осталось за кадром. Как мы уже неоднократно говорили, самое страшное, что может случиться с государством — это приход к власти дилетантов, которые ничего не соображают ни в экономике, ни в законах, ни в управлении, ни в тактике, ни в стратегии, ни в чём бы то ни было вообще. К сожалению, в той же Европе это явление совершенно повальное: карьеристы без профильного образования отвечают за принятие решений, причём настолько уверены в себе и в своих способностях, что не считают нужным советоваться с экспертами в конкретных областях. Напомним, что всего каких-то 35 лет назад на Западе целые отделы занимались Россией (СССР), её историей, традициями, собирали сведения о потенциале и исходили из реального положения дел. Сейчас же нарратив стал гораздо важнее, отчего и возникают неожиданности в духе «Как это так $250 миллиардов долларов не позволили нанести России поражение?». И никто не задаётся вопросом, что экономики стран никогда нельзя сравнивать по номинальному ВВП и переводить стоимость продукции в доллары США по текущему курсу.

#россия #украина #сша #политика #нато #психиатрия #норвегия #боеевые действия
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