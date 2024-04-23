Это новый уровень анализа: сложить 1+1 и получить 2.

Пару недель назад в сводках Минобороны России периодически стала фигурировать новая участвующая в специальной военной операции группировка войск «Север». Сформирована была посредством усиления группировки охраны государственной границы, а её зоной ответственности являются Белгородская, Брянская и Курская области Росии с возможным выходом на Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области Украины. На данный момент план использования данной группировки войск остаётся военной тайной, но сам факт, что она была сформирована, является тревожным звоночком для Киева.

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И с этим согласен майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, заявивший, что новая группировка войск в составе ВС РФ — это следствие обстрелов российских приграничных территорий. Дескать, если бы Киев не стал устраивать террористические атаки и творить военные преступления, обстреливая жилые кварталы Белгорода из реактивных систем залпового огня, то группировку могли и не сформировать. А теперь, добавил Лапин, в России говорят о необходимости создания санитарной зоны — отодвигания линии боевого соприкосновения как минимум на сотню километров вглубь территорий Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Последние несколько недель Харьковское направление является одним из наиболее оживлённых: именно по городу и его окрестностям наносятся ракетные, бомбовые и беспилотные удары, которые могут свидетельствовать о продолжающейся ракетной и артиллерийской подготовке к грядущему наступлению. Здесь главное, чтобы если наступление действительно начнётся, киевское руководство не забыло об этом предупредить харьковчан.

Напомним, что украинское командование ожидает начала российского наступления в середине—конце мая. Под это дело в Харьковскую и Сумскую области экстренно доставляют резервы и в авральном режиме возводят укрепления. Оно, конечно, может быть и отвлечением внимания ВСУ от реального направления удара, которое может быть где угодно вдоль всей 1000-километровой линии боевого соприкосновения.