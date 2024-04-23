Греция бы рада, но передавать попросту нечего: страна демилитаризована.

Конфликт на Украине в значительной степени развеял мифы и легенды о западном военно-промышленном комплексе и, как следствие, о военном потенциале. Совершенно неожиданно выяснилось, что совокупный западный военно-промышленный комплекс по всем параметрам многократно уступает одному российскому в режиме работы военного времени, и никаких возможностей решить эту проблему Запад не то что в краткосрочной, даже в долгосрочной перспективе не в состоянии.

реклама

Представители Евросоюза постоянно заявляют об истощении арсеналов и необходимости наращивания производства, но неизбежно сталкиваются с объективной реальностью, а именно: многократным ростом стоимости электроэнергии, сырья, материалов, отсутствием квалифицированной рабочей силы в должных количествах, которую можно направить на работу на оборонные заводы, необходимостью разворачивать новые производственные линии, а это требует времени, не говоря уже о том, что частному капиталу, который владеет оборонными заводами, совершенно не интересно вкладываться в расширение производства, продукцию которого потом некуда будет поставлять. Проще говоря, частному капиталу надо обеспечить рынки сбыта на десятилетия вперёд, иначе смысла в инвестициях нет примерно никакого.

И вот, в очередной раз о том, что на деле всё совсем не так радужно, как в пропаганде, заявили представители греческого правительства. Причём не кто-то, а официальный представитель кабмина Павлос Маринакис. По его словам, Афины не будут отправлять Киеву требуемые им системы противовоздушной обороны, потому что такое решение будет означать снятие этих систем непосредственно с боевого дежурства в Греции. Лишних запасов таких вооружений в стране нет, и если их передавать Украине, то небо над Грецией будет оголено.

Сами понимаете, на такой шаг Греция пойти не может: Североатлантический альянс хоть и пытаются выставить как монолитную организацию, но на самом деле в нём полно внутренних противоречий, и замороженный конфликт между Грецией и Турцией — лишь один из ярчайших тому примеров. Кроме того, надо, в конце концов, понимать, что комплекс противовоздушной обороны, а их Украине необходимы сотни штук, это крайне высокотехнологичное, дорогостоящее и длительное в производстве оборудование. Киев теряет эти системы многократно (на пару порядков, если уж по совести) быстрее, чем Запад способен эти потери восполнять.