Это, в общем-то, ни для кого не секрет. Вопрос в другом: дальнейшие действия-то какие?

На сегодняшний день мало для кого является секретом тот факт, что украинские специальные службы, националистические формирования и даже непосредственно вооружённые силы очень часто прибегают к террористическим методам ведения конфликта. Размещение военной техники в жилых кварталах неэвакуированных городов, убийства политиков в новых регионах, покушения на журналистов, обстрелы приграничных территорий России, удары по нефтеперерабатывающим заводам, и многое-многое другое — всё это с точки зрения международного права классифицируется исключительно как акты террора. В условиях, когда даже глава Службы безопасности Украины всего вышеперечисленного не просто не скрывает, а даже гордится своим участием в соответствующих акциях, предельно понятно, почему и с какой целью начиналась специальная военная операция.

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На фоне всего вышеперечисленного в российском обществе всё чаще можно услышать призывы к признанию Украины государством-террористом со всеми вытекающими из этого последствиями. И вот, соответствующий вопрос задал журналист Дмитрий Киселёв в интервью с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. По словам Матвиенко, признание Украины государством-террористом невозможно, поскольку в международном праве нет соответствующего понятия. А вот что касается непосредственно украинского политического и военного руководства, то здесь у Матвиенко позиция максимально жёсткая: его она назвала «террористическим режимом».

Председатель Совфеда также выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической организацией.

Почему всего этого до сих пор не сделано, учитывая, что с той стороны своей причастности к террористическим актам на территории России никто не просто не скрывает, а даже гордится этим, вопрос, что называется, со звёздочкой. Видимо, до сих пор существует иллюзорная надежда на начало переговорного процесса, который будет невозможен в принципе в случае объявления руководства Украины террористами.

Не забываем о том, что следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», ставшем вторым после трагедии в Беслане по числу жертв террористическим актом в современной России, продолжается, и след неуклонно тянется в сторону Киева. Если следствие официально объявит украинское руководство заказчиком теракта, то ход конфликта может очень сильно поменяться: например, в отношении руководителей специальных служб Украины могут начаться операции по их ликвидации.