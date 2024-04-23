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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу: первые образцы ЗРК С-500 поступят в войска в этом году
Вместе с тем в войска передадут и С-400, и модернизированные С-300, и «Буки», и «Торы».

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Реальный конфликт высокой интенсивности, а не антиповстанческие операции коллективного Запада на Ближнем Востоке в странах третьего или даже четвёртого эшелона, наглядно показал важность систем противовоздушной обороны: каждый день российскими средствами ПВО сбиваются, подавляются и выжигаются системами РЭБ десятки и сотни воздушных целей, выносятся вертолёты и истребители, перехватываются ракеты разных классов. Хотя в вооружённых силах нет вопросов первостепенной важности — армия работает как система, и в этой системе первостепенно важно всё до последней мелочи — но переоценить важность ПВО невозможно.

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Вот министр обороны России Сергей Шойгу и заострил особое внимание именно на данном аспекте. По словам Шойгу, оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны самыми современными вооружениями является одним из приоритетных направлений развития ВКС России. К сегодняшнему дню доля современных образцов техники в ПВО и ПРО составляет 82 % с планом по увеличению этой доли до 85 % в ближайшие два года. Работа ведётся, и уже в этом году в войска передадут первые образцы зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» в двух модификациях — в качестве зенитных комплексов дальнего действия, а также комплексов противоракетной обороны.

Вместе с тем в этом году в войска будут переданы новые комплексы С-400 «Триумф», модернизированные С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У», а также современные радиолокационные станции.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», как отметил министр обороны, также очень хорошо себя зарекомендовали: их поставки в текущем году будут увеличены почти вдвое.

#россия #политика
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Trydognite
14:48
Все верно, сейчас смотрю на БУ рынок, где продают 3000 серию, кроме 3090 конечно и капец думаю такой калл, куда в предТОП видеокарте 10-12Гигов памяти. И даже думать покупать желание отпадает всю 3000...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
14:48
так епть -он там не растет,это степь надо.время ток зря тратит )
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
14:42
ну я на fhd играю изредка -потому думаю туда как нибудь влезет в 8 гигов.может быть -ну снижу текстуры.В первой части 8 без фср и прочего на ультре в fhd потребляет.точнее 7400 .Игра очень хорошо опти...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
14:42
нескоро думаю появится
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Chihonya
14:41
не видишь,чтоль, в пустыне мак высаживает)
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Trydognite
14:40
Просто 3080 видать создавали для FullHD))
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Дмитрий Гладков
14:40
Так и надо ! Надо вышибать ком состав !! Больше гендерного разнообразия в армии США!!!!
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Китя
14:39
В эту игру играл The Last of Us 2 но она эксклюзив SPS5 когда появится на ПК не известно. там текстура даже в первой части забивалась под 16GB видео памяти.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Евгений Шрайнер
14:39
Кого поражают?) Если ракеты не применялись.
Сергей Друзин: Немецкие ракеты Taurus не являются проблемой для российских ЗРК
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