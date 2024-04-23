Вместе с тем в войска передадут и С-400, и модернизированные С-300, и «Буки», и «Торы».

Реальный конфликт высокой интенсивности, а не антиповстанческие операции коллективного Запада на Ближнем Востоке в странах третьего или даже четвёртого эшелона, наглядно показал важность систем противовоздушной обороны: каждый день российскими средствами ПВО сбиваются, подавляются и выжигаются системами РЭБ десятки и сотни воздушных целей, выносятся вертолёты и истребители, перехватываются ракеты разных классов. Хотя в вооружённых силах нет вопросов первостепенной важности — армия работает как система, и в этой системе первостепенно важно всё до последней мелочи — но переоценить важность ПВО невозможно.

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Вот министр обороны России Сергей Шойгу и заострил особое внимание именно на данном аспекте. По словам Шойгу, оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны самыми современными вооружениями является одним из приоритетных направлений развития ВКС России. К сегодняшнему дню доля современных образцов техники в ПВО и ПРО составляет 82 % с планом по увеличению этой доли до 85 % в ближайшие два года. Работа ведётся, и уже в этом году в войска передадут первые образцы зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» в двух модификациях — в качестве зенитных комплексов дальнего действия, а также комплексов противоракетной обороны.

Вместе с тем в этом году в войска будут переданы новые комплексы С-400 «Триумф», модернизированные С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У», а также современные радиолокационные станции.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», как отметил министр обороны, также очень хорошо себя зарекомендовали: их поставки в текущем году будут увеличены почти вдвое.