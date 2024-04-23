Не иначе как в ответ на готовящиеся поставки.

Резкое усиление военных поставок на Украину вследствие одобрения Палатой представителей США пакета военной «помощи» — это теперь данность. Нетрудно понять, что в обязанности ВС РФ входит сделать всё возможное, чтобы эта техника даже близко к линии боевого соприкосновения не попала, не говоря уже о том, чтобы делать выстрелы в направлении мирных городов на приграничных территориях. Трудно себе представить, какая ситуация была бы сейчас в зоне боевых действий, если бы не ежедневные ракетные, беспилотные и бомбовые удары по местам размещения техники и личного состава ВСУ, но в любом случае, всегда есть, к чему стремиться.

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Вот к увеличению интенсивности ударов по переданному Западом в пользу Киева оружию ещё до их появления в зоне боевых действий и нужно стремиться. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВС РФ повысят интенсивность ударов «по логистическим центрам и базам хранения западного оружия» на территории Украины. Как отметил Шойгу, выполнение задач, поставленных перед специальной военной операцией, будет продолжено.

Собственно, именно такими действиями летом прошлого года в значительной степени удалось ослабить потенциал ВСУ в рамках так называемого контрнаступления. Значительна, если не большая часть переданной Западом военной техники была накрыта и сожжена ещё в тылу каждодневными высокоточными беспилотными и ракетными ударами ВС РФ, так что непосредственно к операции ВСУ подошли уже в изрядно ослабленной форме. Очевидно, процесс придётся повторить, разве что с поправкой на масштаб: в конце концов, для «контрнаступа» Запад выделил Киеву многократно больше техники и средств, чем подразумевается в новом пакете военной «помощи», из которого лишь 1/6 часть пойдёт непосредственно на Украину.

С этой весны ВС РФ возобновили нанесение ударов по энергосистеме Украины. Последний массированный удар наносился 11 апреля, и пока неизвестно, когда будет нанесён (и будет ли вообще) следующий. Ясно одно: этот процесс обязательно необходимо продолжать. Правило «чем меньше электричества в розетке, тем быстрее закончится конфликт» не такое парадоксальное, как может показаться на первый взгляд.