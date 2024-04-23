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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве опять заявили о перехвате ночью «почти всех» российских ударных дронов-камикадзе
Зачем вы тогда постоянно ноете об истощении ПВО, раз так успешно всё сбиваете?

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Уровень военной пропаганды на Украине настолько запределен, что никого в политическом руководстве страны не смущает постоянное расхождение в комментариях и логике различных ведомств и структур. Как говорится, если вы вознамерились обманывать следствие, то хотя бы договоритесь между собой озвучивать одну и ту же версию происходящего. Но этих прописных истин в Киеве не понимают по причине дилетантского подхода к государственному управлению, поэтому мы регулярно наблюдаем следующий парадокс: политическое руководство Украины ноет об острой нехватке систем противовоздушной обороны и тотальном истощении боеприпасов к ней, в то время как руководство военное каждый раз отчитывается о фантастических результатах работы.

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В частности, сегодня по объектам на территории Украины, в основном в Одессе, армией России был произведён групповой удар дронами-камикадзе «Герань-2». Несмотря на то, что в Сети уже выложены кадры последствий этого удара, в Киеве продолжают настаивать на своей фантастической статистике: согласно комментарию спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, ВС РФ применили новую тактику нанесения ударов «Геранями», запуская по 1—2 дрона с различной периодичностью. Однако украинской ПВО, как вы понимаете, всё ни по чём, и ей удалось перехватить аж 15 дронов из 16 запущенных.

Зачем Украине при такой результативности работы противовоздушной обороны нужны дополнительные десятки батарей Patriot (а ведь именно об этом, не понимая, что живёт не в компьютерной игре, а в реальном мире, просит Зеленский), не вполне понятно. Такой результативностью не могут похвастать даже не в пример более совершенные и современные российские средства ПВО, у которых, как вы понимаете, нет никакого дефицита в боеприпасах, РЛС и пусковых установках.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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ВС РФ увеличат интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине — Шойгу
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