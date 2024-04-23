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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британия собирается передать Украине пакет военной «помощи» на $617 миллионов
С боевого дежурства снимут — и в Киев?

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Новый виток вписывания США в украинский кризис, связанный с одобрением Палатой представителей законопроекта о выделении Киеву военной «помощи» на $61 миллиард (пусть $50 млрд из них и останутся в США и пойдут на восполнение запасов вооружений, ранее переданных Украине, но всё же), безусловно, положительно повлиял на психологическое восприятие ближайших американских сателлитов данного вооружённого конфликта. Если уж сам Дядя Сэм готов выделить средства, то и нам можно, сочли в Лондоне, поэтому из канцелярии премьер-министра Британии Риши Сунака поступила информация о том, что Туманный Альбион готов передать Киеву пакет военной «помощи» на $617 миллионов.

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В состав этого пакета «помощи», согласно имеющимся данным, намереваются включить ракеты Storm Shadow, 60 плавсредств, а также несколько сотен единиц наземной военной техники, включая бронемашины пехоты и вездеходы. Также собираются передать ракеты для систем ПВО и 4 миллиона патронов для стрелкового оружия.

Необходимо понимать, что Украина практически на 100 % зависит от западных поставок вооружений, а вот каким образом Британия вознамерилась обеспечивать вышеизложенный план поставок, учитывая уровень демилитаризации ВС Британии, не вполне понятно. Вероятно, техника будет сниматься либо с длительного хранения, либо прямо с боевого дежурства в действующих частях и подразделениях.

Безусловно, в среднесрочной перспективе (пока соберут, пока доставят, пока распределят) выделение новых западных пакетов военной «помощи» Украине неизбежно доставит проблем ВС РФ, что приведёт к потерям, которых в отсутствие этих поставок бы не было. В этой связи вполне логично, что в российском обществе всё громче и чаще звучат призывы к полному уничтожению всех транспортных узлов на территории Украины с окончательным «выносом» энергосистемы страны. Военные возможности реализовать эту задачу более чем доступны, нужна лишь политическая воля.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #британия
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