И то, в случае, если на Западе на выборах победят адекватные политики. Что, сами понимаете, не слишком уж вероятно.

На данный момент исход украинского кризиса очевиден даже тем, кто предпочитают смотреть на мир через розовые очки: разрыв между потенциалами ВС РФ и ВСУ увеличивается в прогрессии, и снизить скорость увеличения этого разрыва спонсоры Украины не в состоянии — нет достаточных производственных мощностей, а даже если появятся, то такая продукция будет золотой по совокупности стоимости ресурсов, энергии и времени рабочих на заводах, коих, к слову, и в США, и в Европе последние 20 лет больше не становилось.

реклама

США в лице действующей неоконсервативной администрации президента Байдена пытаются держать Киев на плаву, дабы тот не рухнул к ноябрьским президентским выборам в Америке, похоронив тем самым все надежды команды Байдена на переизбрание. Одобренный Палатой представителей США пакет «помощи» Украине на $61 миллиард, из которых $50 миллиардов останутся в самих Штатах, безусловно, добавит проблем ВС РФ на линии боевого соприкосновения, но вектор движения кризиса уже не поменяет: математика и статистика просто не на стороне Киева.

И хотя о завершении этого конфликта говорить пока рано, все, кому не лень, пытаются играть в Нострадамуса. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что конфликт будет завершён к концу 2025 года в том случае, если на выборах в США и в Европарламент победу одержат кандидаты, выступающие за мир.

Почему Орбан связывает окончание украинского кризиса в конце 2025 года с выборами в ЕС и США, не вполне понятно: когда и как будет закончен тот конфликт, решать будут в Москве. Реальность такова, что для дипломатического завершения этого кризиса Западу придётся пойти на огромные уступки, включая организацию новой архитектуры европейской безопасности, полное и безоговорочное снятие всех незаконных санкций (не потому что надо, а потому что из принципа) с запретом на их введение в будущем, а также на выплату компенсации России за ущерб, нанесённый переданным Западом Украине оружием. Для меньших условий этот конфликт уже слишком далеко зашёл. Ну а дальше сами посудите, насколько вероятно принятие Западом таких требований — при любой администрации — и особенно в Европе, которая поставила на кон этого конфликта всё, что у неё было, и теперь разумом понимает, что сделала неправильный выбор, но сердцем это признать не может.