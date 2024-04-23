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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Очеретино и зашли в центр посёлка
И это многое значит.

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Хотя к российским наступательным действиям на линии боевого соприкосновения и применяется эпитет «ползучее», но время от времени случается то обвал обороны ВСУ, как это произошло в феврале в Авдеевке, то прорыв обороны российской армией, как это произошло вчера днём в районе населённого пункта Очеретино.

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Вчера днём из центра данного населённого пункта стали поступать фотографии российских военнослужащих с флагами, что свидетельствует о том, что как минимум от половины до двух третей Очеретино уже находится под контролем ВС РФ. Как сообщают военкоры, взятие данного населённого пункта произошло на удивление стремительно, что свидетельствует о грамотных действиях наступающих сил и прорыве редеющей обороны ВСУ вкупе с оставлением обороняющейся стороной своих позиций.

Согласно комментариям украинских реалистично смотрящих на происходящие события Telegram-каналов, сейчас у ВСУ в центральном Донбассе наблюдается та же ситуация, которая имела место у ВС РФ в Харьковской области летом—осенью 2022 года, когда под натиском крупной наступающей группировки редкие оборонительные силы были вынуждены отступать.

Очевидно, уже сегодня с данного направления будут поступать дополнительные новости, но уже сейчас известно, что Очеретино расположено на возвышенности, в чём в значительной степени и заключается его тактическая важность. Следует понимать, что специальная военная операция юридически не может быть закончена как минимум до тех пор, пока суверенитет РФ не распространён на всю её конституционную территорию, а это значит, что военным или дипломатическим способом контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями должен быть установлен в полной мере в их административных границах.

#россия #украина #политика #боевые действия
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