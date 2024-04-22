Сколько в этом пакете будет «игрушек» для ВСУ, неизвестно. Ясно одно: пора начинать препятствовать их поступлению на линию боевого соприкосновения.

Палата представителей США на выходных проголосовала за выделение Украине крупного пакета помощи. Да, 5/6 этого пакета останутся внутри Соединённых Штатов, поскольку подразумевают заказы у военно-промышленного комплекса на восполнение уничтоженных российской армией на Украине запасов, выделенных Вашингтоном за прошлые два года, но сам факт важен. Теперь законопроект должен пройти голосование в Сенате, где проблем точно не будет, и после этого его подпишет президент США.

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Вся цепь событий уже спланирована, поэтому сегодня в Белом доме заявили о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, в рамках которого первый пообещал второму скорую отправку нового пакета вооружений.

Что войдёт в состав этого пакета, неизвестно. Пресса со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идёт об артиллерийских снарядах, ракетах ПВО, ракетах РСЗО HIMARS, а также оперативно-тактических ракетах ATACMS. Проще говоря, ничего нового, просто восполнение израсходованных ВСУ запасов.

В любом случае, ничего позитивного в этом факте для ВС РФ нет, поэтому необходимо радикально решать вопрос с энергосистемой Украины и её транспортной инфраструктурой и узлами. На днях ВС РФ накрыли железнодорожный узел ВСУ в Днепропетровске, но пока неизвестно, насколько системной является эта работа. Боеприпасы, техника и подкрепления на линию боевого соприкосновения доставляются, иначе бы, как вы понимаете, продвижение ВС РФ не составляло бы всего десятки или сотни метров в день.