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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли ракетный удар по телевизионной вышке в Харькове
Пора смотреть настоящие новости, а не новости из Зазеркалья.

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После того как ВСУ решили начать регулярно стрелять по Белгородской области, Харькову и окрестностям стали с куда большей силой и частотой прилетать ответные удары. Всё происходящее является ярчайшим свидетельством того, что российское политическое руководство из кожи вон лезет, чтобы не нарушать быт простых граждан Украины, но украинское политическое руководство не оставляет Кремлю выбора.

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Так, сегодня ВСУ вздумали пострелять по Белгороду из ОТРК «Точка-У». Система ПВО сработала штатно, оперативно-тактическая ракета данного комплекса была перехвачена, тем самым удалось избежать жертв и повреждений. В ответ на данный очередной террористический акт (в очередной раз повторяем: в юридических рамках этого конфликта любые удары Украины по России — есть акты террора) в небо мгновенно взмыла авиация, после чего в Харькове стали сообщать о взрывах и повреждении «объекта критической инфраструктуры».

Выяснилось, что таковым объектом стала харьковская телевизионная вышка. Точным ударом вышка осталась без своего передающего «шпиля». Не берёмся судить, насколько «вынос» подобных передающих вышек актуален в наше время, когда вся информация потребляется через интернет, но рискнём предположить, что на вышке в том числе размещалось оборудование сотовых операторов, да и фактор идеологической обработки населения Харькова почтенного возраста при помощи телевизионных передач списывать со счетов тоже не стоит.

Сейчас в Сети ломают голову, почему вышка стояла 26 месяцев и была уничтожена именно сегодня. Выводы все делают самые разнообразные, и фактор подготовки к войсковым операциям ВС РФ на данном направлении — отнюдь не последний в списке.

Дополнено: сообщается, что на вышке в том числе размещалось военное оборудование ВСУ. Вряд ли оно появилось там сегодня, так что вопрос «почему вышка уничтожена только сейчас?» становится ещё более открытым.

#россия #украина #политика #боевые действия
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