Как сказали бы на Украине, Bloomberg «продался» Кремлю. Не иначе.

Несмотря на то, что на выходных в США состоялось важное событие — Палата представителей всё-таки одобрила законопроект о $61 млрд помощи для Украины — в западной прессе по этому поводу иллюзий не питают, и даже наоборот: весьма скептически относятся к произошедшему. Повод для скептицизма тут железобетонный: если прошлые $250 миллиардов «помощи» никак не поспособствовали достижению Киевом своих военных задач, то каким образом сумма вчетверо меньшая, причём из которой лишь около $11 миллиардов направятся непосредственно на Украину, и из которых порядка $8 миллиардов рассчитаны на поддержания спадающих штанов украинского госбюджета, должна разрешить неразрешаемую проблему, не вполне ясно.

реклама

Не понимают этого и в агентстве Bloomberg, которое назвало решение Палаты представителей США «спасательным кругом» для Украины, который даст стране передышку, но переломить исход этого конфликта не в состоянии. Как справедливо отмечает агентство, пакет помощи не покрывает потребности Украины и, что самое главное, он не призывает из ниоткуда живую силу, с которой у Киева сейчас как раз самая острая проблем.

В сухом остатке Bloomberg резюмирует, что новая крупная помощь США позволит ВСУ замедлить темп наступления ВС РФ, но вектора движения кризиса не поменяет. Собственно, об этом ещё задолго до принятия Палатой представителей соответствующего решения предупреждали аналитики и эксперты всех мастей: математика и статистика не просто не на стороне Украины, они даже не на стороне всего Запада в целом. Идёт индустриальный конфликт на истощение, в котором победу одержит сторона, у которой больше ресурсов и возможностей. Как вы уже поняли, это не Украина+Запад.