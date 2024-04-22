Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: пакет помощи от США даст Украине передышку, но не изменит ход конфликта
Как сказали бы на Украине, Bloomberg «продался» Кремлю. Не иначе.

реклама

Несмотря на то, что на выходных в США состоялось важное событие — Палата представителей всё-таки одобрила законопроект о $61 млрд помощи для Украины — в западной прессе по этому поводу иллюзий не питают, и даже наоборот: весьма скептически относятся к произошедшему. Повод для скептицизма тут железобетонный: если прошлые $250 миллиардов «помощи» никак не поспособствовали достижению Киевом своих военных задач, то каким образом сумма вчетверо меньшая, причём из которой лишь около $11 миллиардов направятся непосредственно на Украину, и из которых порядка $8 миллиардов рассчитаны на поддержания спадающих штанов украинского госбюджета, должна разрешить неразрешаемую проблему, не вполне ясно.

реклама

Не понимают этого и в агентстве Bloomberg, которое назвало решение Палаты представителей США «спасательным кругом» для Украины, который даст стране передышку, но переломить исход этого конфликта не в состоянии. Как справедливо отмечает агентство, пакет помощи не покрывает потребности Украины и, что самое главное, он не призывает из ниоткуда живую силу, с которой у Киева сейчас как раз самая острая проблем.

В сухом остатке Bloomberg резюмирует, что новая крупная помощь США позволит ВСУ замедлить темп наступления ВС РФ, но вектора движения кризиса не поменяет. Собственно, об этом ещё задолго до принятия Палатой представителей соответствующего решения предупреждали аналитики и эксперты всех мастей: математика и статистика не просто не на стороне Украины, они даже не на стороне всего Запада в целом. Идёт индустриальный конфликт на истощение, в котором победу одержит сторона, у которой больше ресурсов и возможностей. Как вы уже поняли, это не Украина+Запад.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Буданов признал, что Россия «сама работает», и ей никто не помогает с готовыми вооружениями
Доллар больше практически не участвует в товарообороте между РФ и Китаем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
22
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
31
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
320
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
12
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
17
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
4
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
13
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
5
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
2

Сейчас обсуждают

Сергей Уколов
17:45
Раньше был нормальный IT-шный сайт. Теперь помойка с нациZтами...
Германия подписала соглашение о гарантиях безопасности Украины на 10 лет
Злодей
17:42
На кой чёрт их разгонять. Было бы ради чего. Ни одной нормальной игры нет.
Как разогнать видеокарту и повысить производительность в играх с помощью ASUS GPU Tweak III
Garthar
17:41
Омг, святая наивность. Погугли как ведет себя дизельное топливо на морозе, столько открытий у тебя будет
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
Зойч
17:38
Всё проще, вокруг много дураков, верящих в "репрезентативность" выборки и честную "статистику" )
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Павел Нелькин
17:37
Что-то на сайтах про железки, последнее время, что не статья, так фигня пустая и не нужная.
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
OgoGoLog
17:36
"бесплатных медицины и образования" Это не так, они бесплатные не для всех, а только неработоспособного населения. Соц. взносы от работодателя на медицину и социалку составляют примерно половину разм...
Володин: У России появились основания для конфискации зарубежных активов
Зойч
17:36
гена, это мущщина твоей мечты на фото, да?
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
Red Flag
17:33
Т.е вот так, всех в одну куча, это не ответ, это лжетеория Значит можно констатировать что реальной картины нет
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Cowboy Huggies
17:32
Да мне абсолютно не важно кто кому надерет или не надерет задницу(интель или амд), у меня просто сомнения, что данный тест отражает реальное быстродействие ЦП без привязки к красной или голубой команд...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
El Grechko
17:27
У красножопых последнее прибежище: наставленные с кучи смурфов плюсы и минусы.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем