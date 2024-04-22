Глава МИД РФ заявил, что страны более чем на 90 % расплачиваются рублями и юанями. Вопрос только, сколько в этом товарообороте непосредственно рублей.

Когда страны коллективного Запада начинали незаконную экономическую агрессию против России, у западных функционеров был только план «А» — фантастический коллапс России, смена её политического руководства, смена поведения и воровство российских природных ресурсов. В то, что у всего происходящего может быть и план «Б» в виде многократно ускорившейся дедолларизации, на Западе даже помыслить нем могли, но именно этот вариант сейчас и разворачивается перед нашими глазами. И нягляднее всего это сейчас заметно по валютной структуре товарооборота между Россией и Китаем.

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По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые он произнёс на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД, сегодня товарооборот между Россией и Китаем более чем на 90 % рассчитывается в национальных валютах — рублях и юанях. Доллар из них, как нетрудно понять, практически полностью выпал.

Также Лавров добавил, что Пекин и Москва активно трудятся над развитием собственных, полностью независимых от коллективного Запада торговых и финансовых систем, в связи с чем у Запада растёт беспокойство, ведь к этим системам впоследствии будут подключаться сначала страны БРИКС, а затем и остальные страны глобального Юга — мирового большинства.

Насколько российско-китайский товарооборот обеспечивается рублями, а насколько юанями, Лавров уточнять не стал. Можно списать это на дипломатию, но мы полагаем, дело в том, что ответ на этот вопрос очевиден.