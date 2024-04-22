Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Доллар больше практически не участвует в товарообороте между РФ и Китаем
Глава МИД РФ заявил, что страны более чем на 90 % расплачиваются рублями и юанями. Вопрос только, сколько в этом товарообороте непосредственно рублей.

реклама

Когда страны коллективного Запада начинали незаконную экономическую агрессию против России, у западных функционеров был только план «А» — фантастический коллапс России, смена её политического руководства, смена поведения и воровство российских природных ресурсов. В то, что у всего происходящего может быть и план «Б» в виде многократно ускорившейся дедолларизации, на Западе даже помыслить нем могли, но именно этот вариант сейчас и разворачивается перед нашими глазами. И нягляднее всего это сейчас заметно по валютной структуре товарооборота между Россией и Китаем.

реклама

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые он произнёс на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД, сегодня товарооборот между Россией и Китаем более чем на 90 % рассчитывается в национальных валютах — рублях и юанях. Доллар из них, как нетрудно понять, практически полностью выпал.

Также Лавров добавил, что Пекин и Москва активно трудятся над развитием собственных, полностью независимых от коллективного Запада торговых и финансовых систем, в связи с чем у Запада растёт беспокойство, ведь к этим системам впоследствии будут подключаться сначала страны БРИКС, а затем и остальные страны глобального Юга — мирового большинства.

Насколько российско-китайский товарооборот обеспечивается рублями, а насколько юанями, Лавров уточнять не стал. Можно списать это на дипломатию, но мы полагаем, дело в том, что ответ на этот вопрос очевиден.

#россия #финансы #политика #китай #экономика #дедолларизация
+
Написать комментарий (0)
Буданов признал, что Россия «сама работает», и ей никто не помогает с готовыми вооружениями
Президент Польши заявил о готовности разместить в стране американское ядерное оружие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
21
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
31
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
312
Итоги гоночного уик-энда 20-21 апреля
3
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
12
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
16
11 программ, которые стоит установить на игровой ПК и ноутбук после установки Windows в 2024 году
3
Сборка ретро-ПК - часть 2: серверный Pentium Pro 200 в десктопном исполнении
13
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
5
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
+

Сейчас обсуждают

Red Flag
17:19
Опять куча нудятины, ты походу только в чатах и общаешься, в жизни видится картина блюющих людей только ты открываешь рот Отныне у тебя ещё один титул Гена-Душнила
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Vadym Kachurovskiy
17:18
Извините, но существует Истина. В Библии мы находим 5 определений Истины. Это можно назвать Библейским догматом, хотя это слово мне не нравится. Но это не важно. Так вот: если учение любой Церкви или...
Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
OgoGoLog
17:17
"Нефть, газ, др. ресурсы кому принадлежат по Конституции?" Конституция РФ, как основной закон, содержит основополагающие нормы и принципы, имеющие значения для всех отраслей права России. К числу наи...
Володин: У России появились основания для конфискации зарубежных активов
tolya21
17:17
Халява на СММ закончилась.
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
Китя
17:16
Сегодня вы побил рекорд дизлайков.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Dzhereli
17:16
Шапочку из фольги сними
Цены на видеокарты в Европе тают вместе с последним снегом – почему видеокарты в РФ не дешевеют
Overseer man
17:16
Аномальная жара будет из-за выбросов горячего состава из самолетов прямо на головы "овцам". Смотрите на небо и анализируйте. Все поймете.
В Европе ожидают аномальную жару в этим летом из-за роста выбросов парниковых газов
Рома Зевакин
17:13
Ильинская Елена Геннадьевна: https://i.ibb.co/Dz7R7sd/image.jpg , проживающая по адресу Скульптора Мухиной дом 6 корп.1 кв. 14, заставляет своих детей торговать дурью для личного обогащения. Из Обнинс...
Forbes: российская армия уничтожила редкую штурмовую машину, поставленную Украине Штатами
Evgeny Chelyadin
17:11
Биполярочка? Кто ранее поливал всех несогласных с политикой лучей твинками и пидорами?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Серж Д
17:11
Условные 10 р. получи в теге спасибо автору
Игры на Xbox в России — мошеннические схемы и бан аккаунтов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем