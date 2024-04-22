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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Буданов признал, что Россия «сама работает», и ей никто не помогает с готовыми вооружениями
Одна против Украины, неистово поддерживаемой 50+ государствами Запада.

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За последние несколько месяцев мы часто слышали в западных СМИ и от западных функционеров абсолютно ничем не подтверждённые заявления о том, что российская армия использует то иранские беспилотники, то северокорейские артиллерийские снаряды, то иранские баллистические ракеты, то ещё что. Зачем России это нужно, учитывая, что у неё своё военно-промышленное производство колоссально и превосходит весь военно-промышленный потенциал коллективного Запада за вычетом разве что производства боевой авиации, никто не спрашивает, а даже если бы и спросили, ответа бы не последовало.

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В этой связи очень показательно интервью начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) британской вещательной корпорации BBC. Журналист отметила активность и результативность российских ударов по Украине и поинтересовалась у Буданова, кто оказывает России помощь, на что начальник ГУР МОУ дал неожиданный для многих ответ.

«А кто помогает? Никто не помогает. Они [россияне — прим. ред.] сами работают. Они достаточно эффективно побороли санкции, обходят санкции и так далее», — заявил Буданов.

Что до западных комплектующих, якобы применяемых российским военно-промышленным комплексом, то Буданов отметил, что они «как шли [в Россию], так и идут». Уровень китайской поддержки российской военной машины Буданов считает преувеличенным. По его словам, Китай не поставлял и, насколько ему известно, не собирается поставлять в Россию готовые вооружения, но при этом поставляет микрочипы, компоненты, продукцию двойного назначения, станки и средства производства. В этом плане, отметил Буданов, никаких секретов нет.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Майя Леонтьева
16:09
У него две повестки - для внешнего и внутреннего контуров. Зачем ему говорить на весь мир что Китай или Иран поставляет, если Украина хочет оторвать эти страны от РФ?
Буданов признал, что Россия «сама работает», и ей никто не помогает с готовыми вооружениями
ev_rus
16:08
Там видео уровня 5700XT.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
El Grechko
16:08
Ну читай новости. Периодически вылазило раньше "в немецком магазине продал больше райзенов чем интелов". Вот, видимо ворврот одну из таких новостей прочитал, а дальше уже экстраполировал на всю Европу...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Cowboy Huggies
16:06
А что в айде64 этот тест тестирует? Понятно что процессор, но насколько он отражает реальное быстродействие?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Александр
16:05
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ev_rus
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16:04
Германия субсидирует стоимость электро энергии,вы что вообще с глузду съехали .киловат стоит для населения около 50рулей и там чуть ли не половина налоги.,что бред то писать
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ev_rus
16:02
Бла бла бла, пернул в лужу со своим видео, показал всем насколько правдоподобное становится современное красивое освещение, а теперь борзеешь, а что, ибо ноунейм, модерации нет, базарь что хошь, с див...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Китя
16:01
Пример привел. и очевидно что UserBenchmark сайт проплаченный.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:58
Ну по своему ты тоже прав конечно и я так думал. Сейчас я рассуждаю все таки что здесь имеет место быть уже банальный маркетинг.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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