Одна против Украины, неистово поддерживаемой 50+ государствами Запада.

За последние несколько месяцев мы часто слышали в западных СМИ и от западных функционеров абсолютно ничем не подтверждённые заявления о том, что российская армия использует то иранские беспилотники, то северокорейские артиллерийские снаряды, то иранские баллистические ракеты, то ещё что. Зачем России это нужно, учитывая, что у неё своё военно-промышленное производство колоссально и превосходит весь военно-промышленный потенциал коллективного Запада за вычетом разве что производства боевой авиации, никто не спрашивает, а даже если бы и спросили, ответа бы не последовало.

реклама

В этой связи очень показательно интервью начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) британской вещательной корпорации BBC. Журналист отметила активность и результативность российских ударов по Украине и поинтересовалась у Буданова, кто оказывает России помощь, на что начальник ГУР МОУ дал неожиданный для многих ответ.

«А кто помогает? Никто не помогает. Они [россияне — прим. ред.] сами работают. Они достаточно эффективно побороли санкции, обходят санкции и так далее», — заявил Буданов.

Что до западных комплектующих, якобы применяемых российским военно-промышленным комплексом, то Буданов отметил, что они «как шли [в Россию], так и идут». Уровень китайской поддержки российской военной машины Буданов считает преувеличенным. По его словам, Китай не поставлял и, насколько ему известно, не собирается поставлять в Россию готовые вооружения, но при этом поставляет микрочипы, компоненты, продукцию двойного назначения, станки и средства производства. В этом плане, отметил Буданов, никаких секретов нет.