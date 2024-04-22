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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: в Иране запустят пилотный проект по приёму российских карт «Мир»
Вот так: «союзнички» по СНГ трясутся от мысли о вторичных санкциях, Иран же демонстрирует суверенитет.

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История с западными платёжными системами и системами обмена банковскими сообщениями в России окончена. Москва к этому не стремилась, но Запад в своей санкционной эйфории на грани истерики всё сделал за неё. Теперь РФ стремительно развивает и продвигает свой аналог системы SWIFT, который уже используется в торговле с дружественными России государствами, а также перешла на собственную платёжную систему «Мир», являющуюся аналогом Visa и MasterCard.

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Активно внедряться «Мир» должен в странах-членах БРИКС, поскольку это в первую очередь в интересах стран-членов БРИКС, и вот, активные подвижки в данном направлении ведутся. В частности, торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен рассказал «Известиям» о том, что в Иране готовится к запуску пилотный проект по приёму российских платёжных карт «Мир».

По словам господина Мохсена, сейчас стороны дорабатывают различные технические аспекты этого решения. По замыслу, «Мир» в Иране будет работать при взаимодействии с собственной иранской платёжной системой Shetab. То есть, необходимо сделать так, чтобы карты Shetab работали в России, а карты «Мир» — в Иране. В таком случае будет активно нарастать уровень экономического и торгового взаимодействия между РФ и Исламской республикой, что совсем не повредит обоим государствам.

В этой ситуации хочется вспомнить отдельных «союзников» России по СНГ и ОДКБ, которые так сильно боятся западных вторичных санкций за использование системы «Мир», что отказываются от неё. В упор не понимая, что их главным экономическим партнёром является не Запад, а Россия. Впрочем, имеем, что имеем: одно дело вести диалог с суверенными государствами типа Ирана и Китая, и совсем другое — с «союзниками», которые так и не смогли выгнать из страны агентов западного влияния.

#россия #финансы #политика #экономика #иран #«мир»
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ev_rus
15:58
Ну по своему ты тоже прав конечно и я так думал. Сейчас я рассуждаю все таки что здесь имеет место быть уже банальный маркетинг.
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Pandas
15:58
Понятно. Ну это совсем уже красная клиника)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Evgeny Chelyadin
15:58
Опять говно высрал патологический олигофрен. Замыкание в мозгу продолжает выжигать клетки прямо на глазах. Отмирание содержимого в черепно мозговой коробке прогрессирует со световой скоростью.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Зойч
15:56
Заносят все, длинна полосочки пропорциональна внесённой сумме. АМД не считает нужным заносить много, у неё и так всё хорошо.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:56
Причем тут сайты?! Я не спорю что сайт Толи Пупкина может быть продажным, но никак не стим) Вы уже совсем в абсурд спускаетесь в попытке зашиты своего красного манямирка.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:55
Ашотик что с тобою приключилось родной?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
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Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:54
Чушь собачья в части именно стим тк им это банально не нужно и может вылиться в репутационные потери. Это, по сути, главный магазин игр на планете. Зачем им себя продавать?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Чато -- Бот
15:54
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ev_rus
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Ухаха. Красавчик, хорошо троллишь. Ты же не дурачок коррекционный, видишь какое видео то крутое, все видно. На тебе еще одно интересное : https://youtu.be/C1OBELUacyU?si=xhTRnwQgSb2q-pLU&t=1058
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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