Вот так: «союзнички» по СНГ трясутся от мысли о вторичных санкциях, Иран же демонстрирует суверенитет.

История с западными платёжными системами и системами обмена банковскими сообщениями в России окончена. Москва к этому не стремилась, но Запад в своей санкционной эйфории на грани истерики всё сделал за неё. Теперь РФ стремительно развивает и продвигает свой аналог системы SWIFT, который уже используется в торговле с дружественными России государствами, а также перешла на собственную платёжную систему «Мир», являющуюся аналогом Visa и MasterCard.

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Активно внедряться «Мир» должен в странах-членах БРИКС, поскольку это в первую очередь в интересах стран-членов БРИКС, и вот, активные подвижки в данном направлении ведутся. В частности, торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен рассказал «Известиям» о том, что в Иране готовится к запуску пилотный проект по приёму российских платёжных карт «Мир».

По словам господина Мохсена, сейчас стороны дорабатывают различные технические аспекты этого решения. По замыслу, «Мир» в Иране будет работать при взаимодействии с собственной иранской платёжной системой Shetab. То есть, необходимо сделать так, чтобы карты Shetab работали в России, а карты «Мир» — в Иране. В таком случае будет активно нарастать уровень экономического и торгового взаимодействия между РФ и Исламской республикой, что совсем не повредит обоим государствам.

В этой ситуации хочется вспомнить отдельных «союзников» России по СНГ и ОДКБ, которые так сильно боятся западных вторичных санкций за использование системы «Мир», что отказываются от неё. В упор не понимая, что их главным экономическим партнёром является не Запад, а Россия. Впрочем, имеем, что имеем: одно дело вести диалог с суверенными государствами типа Ирана и Китая, и совсем другое — с «союзниками», которые так и не смогли выгнать из страны агентов западного влияния.