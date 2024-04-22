Главное, что президент Украины никого не боится, не хочет переговоров и гнёт пальцы веером, пока страна планомерно уничтожается и уже не имеет никакого будущего.

Как мы все смогли отлично наблюдать, в течение последних двух лет президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя, словно какой-то «браток», берущий всех подряд на понт и на «слабо». При этом Зеленский совершенно не фильтрует свою речь и берёт на «слабо» всех от мала до велика, включая и тех, кто в принципе обеспечивают украинскую способность к сопротивлению российской специальной военной операции. Вот и сейчас, в интервью очередному западному СМИ, Зеленский посмел посетовать на то, что западные «союзники» Киева, дескать, боятся России.

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Данное заявление Зеленский сделал в контексте российских ракетных и беспилотных ударов по объектам на территории Украины, которые западные «партнёры» Киева не помогают перехватывать и сбивать, продемонстрировав при этом соответствующую возможность в отношении Израиля. По словам Зеленского, он был «шокирован», узнав, что возглавляемая США коалиция участвовала в перехвате иранского массированного удара по Израилю в ночь на 14 апреля.

В данном аспекте Зеленский, как ни странно, абсолютно прав: перехватывать иранские ракеты над Израилем, Ираком и Иорданом — это совсем не то же самое, что влезть в вооружённый конфликт между Россией и Украиной: мягко говоря, не та весовая категория, и злить российское политическое руководство может быть чревато непоправимыми последствиями для здоровья коллективного Запада.

Напомним, что разговоры о бесполётной зоне над Украиной идут с первых дней специальной военной операции, и коллективный Запад сразу же это предложение отверг, сославшись на риск Третьей мировой войны. Бесполётная зона означает, что государства, её введшие, обязуются сбивать самолёты-«нарушители» — в данном случае российские. Нетрудно догадаться, что в таком случае российские средства поражения полетят сначала по предприятиям ВПК в Европе, потом по предприятиям ВПК в США, они начнут отвечать, Россия ответит на ответ, и этому порочному циклу не будет конца. Так что Зеленскому следует раз и навсегда перестать брать своих спонсоров на понт: политика — это не разборки дворовой шпаны, как бы ни хотел верить в обратное президент Украины.