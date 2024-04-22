Какое ещё «если»? Опомнись, наконец.

Президент Украины Владимир Зеленский, который всё больше напоминает тонущего, готового цепляться за любую соломинку, делает всё, что он считает необходимым, дабы максимально затянуть украинский кризис. Президент Украины то ли не понимает, что от затягивания этого кризиса в первую и в последнюю очередь страдает сама Украина, то ли в этом и заключается его истинная цель, но в комментарии американскому телеканалу NBC News он посмел прибегнуть к своей излюбленной практике вербального запугивания коллективного Запада его бездействием. Дескать, если Украина «не устоит», а не устоит она, как вы понимаете, исключительно по причине недостаточной западной «помощи», то Россия на этом не остановится и обязательно пойдёт дальше — в прибалтийские республики.

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Заметьте, что Зеленский позволяет себе такие заявления уже после того, как Палата представителей США одобрила законопроект о выделении Киеву $61 миллиардов. Возможно, президент Украины прекрасно осведомлён о том, что из этих $61 миллиардов примерно $50 млрд будут израсходованы внутри США для расширения военной промышленности с целью восполнения ранее истощённых поставками на Украины запасов военной техники и боеприпасов.

Что до логики Зеленского, то она, как вы понимаете, отсутствует. Для России огромным бременем являются уже четыре присоединённых новых региона, и это они ещё по большей части находятся под контролем ВСУ, а, значит, основные разрушения с необходимостью их последующего восстановления и вложения огромного количества бюджетных средств ещё только впереди. Кроме того, по итогу конфликта не исключено, что к России будут присоединены дополнительные регионы, в которые также придётся вкладывать циклопические средства и заниматься в них экспортом специалистов с целью доведения их до среднероссийского уровня, который не в пример выше среднеукраинского уровня.

Из всего этого следует, что устанавливать контроль над Прибалтикой России, мягко говоря, не очень выгодно. Здесь необходимо понимать, что вопрос Прибалтики может быть решён силовым образом только в трёх случаях: блокада Финского залива, блокада Калининградской области или же размещение ядерного оружия в одной или нескольких прибалтийских республиках. В таком случае да, военное решение этого вопроса неизбежно, и надеяться на помощь НАТО на месте Прибалтики мы бы не советовали, поскольку в такой ситуации никто не будет смотреть, членом какого военного союза является государство-агрессор, его просто начнут стирать.