Всё-таки додавили немецкие функционеры, а воли указать этим функционерам их место нет. Печально.

События 2022 года наглядно показали, что никакой власти капитала на Западе нет. Стоило только сложиться конкретной политической ситуации, как политическое руководство США и Евросоюза быстренько указало капиталу, как ему поступать, и воспротивиться этому решению капитал, указав законное место своим политикам, которые должны действовать исключительно в интересах капитала как источника благосостояния государства, почему-то не смог.

реклама

Хотя на практике почти весь спектр западных компаний продолжают работать в России, с юридической точки зрения это происходит либо через фирмы-прокладки, либо через передачу контроля над российским бизнесом местным управленцам, либо ещё через различные лазейки в законодательстве. Отдельные смельчаки, и их немало, всё же нашли в себе силы сопротивляться и не уходить с российского рынка, прекрасно понимая, что даже когда на него придётся возвращаться, делать это придётся с нуля — в условиях ужесточившейся конкуренции, которую, как бы кто кому сильно не ездил по ушам, бизнес, тем более крупный, очень не приветствует.

В числе таких смельчаков немецкий производитель строительных материалов Knauf, у которого в России есть собственные заводы и который занимает значительную долю российского рынка в соответствующем направлении. Не так давно немецкая пресса начала заниматься травлей Knauf за то, что компания не просто продолжает работать в РФ, но и содействует в восстановлении того же Мариуполя, где повсеместно используются строительные материалы производства именно этой компании. Казалось бы, Knauf не делает ничего плохого, даже наоборот, способствует скорейшему восстановлению разрушенного по вине ВСУ и запрещённого в РФ нацбата «Азов» города, то есть, занимается совершенно мирной, созидательной деятельностью.

Но, по всей видимости, политическое и информационное давление оказалось слишком высоким, чтобы у Knauf начали подкашиваться ноги. В результате сегодня стало известно, что Knauf намерен передать свой российский бизнес местному управлению. Изменится ли при этом название, под которым будут выпускаться стройматериалы, неизвестно, но, скорее всего, да. На каких условиях произойдёт передача бизнеса, пока неизвестно, но, учитывая, насколько российский рынок стройматериалов гигантский, и что в ближайшие годы по причине восстановления разрушенных населённых пунктов в новых регионах этот рынок будет только расти, рискнём предположить, что передача управления будет на условиях возможности полного выкупа бизнеса Knauf обратно.