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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава ГУР МОУ Буданов прогнозирует для Украины тяжёлую ситуацию с середины мая
Интересно, откуда Буданов может что-то знать, если даже в России планы знают всего несколько человек.

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины (МОУ) Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является крайне самоуверенным типом, при этом никаких оснований для этой самоуверенности, за исключением доброй воли российского политического руководства, у данного функционера быть не должно. Тем не менее, как мы понимаем, повальный инфантилизм и клиповое мышление практически всех украинских политических и военных руководителей диктуют свою реальность, и выражается она в громких заявлениях, призванных сгенерировать «зазывающие» заголовки.

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Так, в интервью британской вещательной компании BBC Буданов заявил, что у Украины с середины мая, то есть, уже менее чем через месяц, начнутся проблемы. Выражены они будут, согласно заявлению Буданова, в переходе российских вооружённых сил в «крупное наступление» на Донбассе с применением «комплексного подхода» к данному наступлению.

Что Буданов подразумевает под «комплексным подходом», не уточняется, равно как не уточняется и смысл начала Россией крупного наступления, учитывая, что вооружённые силы Украины, кто бы что ни говорил, пока далеки от тотального коллапса. Что-то нам подсказывает, что Буданов просто запугивает западную аудиторию.

С другой стороны, систематические удары ВС РФ по энергосистеме Украины, по её аэродромам, транспортным узлам, пунктам управления, топливохранилищам, в масштабах, которых прежде не наблюдалось, может выступать свидетельством длительной огневой подготовки перед началом активных наступательных действий. Но, опять же, ключевое слово здесь «может». Реальные планы российского командования знают всего несколько человек в России и ноль — в остальном мире. Об отсутствии у Киева «своих людей» среди высшего российского командования можно говорить с уверенностью, потому что все предыдущие якобы прогнозы киевских властей оборачивались фантазиями.

#россия #украина #политика #боевые действия
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