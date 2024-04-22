Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

Как уже многократно отмечали аналитики и эксперты в области энергетики, Украина, тем более в нынешнем её положении, не в состоянии восстанавливать поражаемые российскими групповыми и массированными ракетными ударами объекты электрогенерации. Соответствующей промышленности на Украине уже попросту давно нет, а даже если бы была, то для её работы, как нетрудно догадаться, нужна уже работающая энергосистема, что приводит к замкнутому кругу: чтобы производить энергооборудование, нужно сначала получить энергию.

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И хотя Киев справляется с проблемой, в огромных объёмах импортируя электроэнергию из стран Восточной Европы, пока они ещё готовы передавать Украине свои излишки, вызванные наступлением тёплого времени года с долгим светлым временем суток, нетрудно понять, что это решение сильно временное: с наступлением холодов излишков электроэнергии в Европе уже не будет. Поэтому Украине нужно кровь из носу торопиться и пытаться восстановить повреждённую генерацию.

Как реализовать намеченную цель, не имея собственных индустриальных возможностей? Ответ простой: как и во всём, что делает современная Украина, надеяться на Запад. Всё, что Запад может, он поставляет: портативные генераторы, трансформаторы для замены сгоревших на подстанциях после ракетных ударов. Энергетическое же оборудование — турбины и генераторы — в излишках не существует, а производить новое слишком долго, и столько времени до наступления холодов у Украины нет. Вот Киеву и предложили, по сути, «каннибализировать» оборудование с закрытых энергообъектов в Германии и Литве.

Литва предложила Украине сделать это ещё в начале апреля — под распил попадут, по предварительным сведениям, Вильнюсская ТЭС и Игналинская АЭС. Теперь же поступить аналогичным образом со своими закрытыми станциями Киеву предложил министр энергетики и проблем климата Германии Роберт Хабек. В случае с Германией, очевидно, речь также идёт о тепловых и атомных электростанциях: окончательно от атомной генерации Берлин отказался в 2023 году. Насколько такой подход имеет смысл, учитывая, что у России ракет всё равно больше, чем энергетического оборудования, которое можно передать Украине, вопрос, как вы понимаете, риторический. И Германия, и Литва просто хотят выручить хоть какие-то деньги за оборудование, которое стоит без дела и с течением времени приходит в негодность.