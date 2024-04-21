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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ назвали США фактической стороной конфликта на Украине
Наконец-то называют вещи своими именами.

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Юридическое и фактическое положение дел, как вы прекрасно понимаете, далеко не всегда соответствуют друг другу. Например, юридически ни США, ни Евросоюз, ни НАТО, ни составные части Евросоюза или НАТО по отдельности не являются сторонами конфликта на Украине, потому что, опять же, юридически между Россией и Украиной нет войны, а есть специальная военная операция с одной стороны и военное положение — с другой. Хотя правовая сторона этого конфликта накладывает на него определённые ограничения — например, Украина не имеет права наносить удары по территории России (получая за эти террористические акты в несколько десятков и сотен раз более мощные «ответки»), а Россия крайне неохотно идёт на эскалацию с тем же совершенно необходимым «выносом» энергосистемы и транспортной инфраструктуры, на практике (фактически) же, как нетрудно заметить, всё диаметрально противоположно: идёт вооружённый конфликт масштаба и интенсивности, которых в Европе не было уже 80 лет, а страны коллективного Запада напрямую поддерживают противника России в этом конфликте, обеспечивая его вооружениями, деньгами, разведывательной информацией, целеуказанием и всем, чем только можно.

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Данный парадокс диаметральной противоположности положения дел между де-юре и де-факто так и будет продолжаться, потому что Украине запрещено объявлять России войну, поскольку в противном случае её спонсоры станут прямыми участниками конфликта с правом РФ на нанесение ударов по чувствительным объектам этих самых спонсоров. А это, сами понимаете, никому не надо: Запад использует Украину как антироссийский таран вовсе не для того, чтобы за это потом отвечать разрушениями на своей собственной территории.

И вот, сегодня МИД России устами официального представителя ведомства Марии Захаровой внесло некоторую ясность в происходящее: назвало Соединённые Штаты Америки, которые вчера одобрили законопроект о выделении Украине пакета «помощи» на $61 миллиард, «фактической стороной конфликта». Говорилось это в контексте того, что действия официального Вашингтона не изменят положения дел в зоне украинского конфликта, а лишь обернутся «громким и унизительным фиаско США».

На самом деле, завершать военные кампании полным фиаско и откровенным позором для США не в новинку: все конфликты, в которых участвовали американские войска и/или американский капитал, оборачивались для Вашингтона катастрофой. Безусловно, исход украинского конфликта в данном случае будет на несколько порядков более болезненным ударом по престижу и статусу США в мире, потому что Дядя Сэм не только сам вписался в этот кризис сильнее, чем это следовало делать, но и своих «союзников» вписал в него до такой степени, что им теперь некуда деваться, кроме как полностью менять свои политические руководства.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Илон Маск обеспокоен тем, что у США нет по Украине никакой стратегии кроме «вечной войны»
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