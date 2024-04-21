Так и есть. Стратегии нет. И не было никогда. Только несбыточная фантазия про «стратегическое поражение России».

Как мы уже неоднократно отмечали, несмотря на то, что компания Илона Маска SpaceX обеспечивает ВСУ доступ к спутниковому интернету Starlink (справедливости ради, Маска никто не спрашивал, а просто поставили перед фактом, что это надо сделать, и что шутки с американским государством плохи), который является главной головной болью для ВС РФ, поскольку обеспечивает ВСУ связью и средствами управления, сам предприниматель не лишён эмпатии и внимательно следит за всем, что связано с этим кризисом. Вскоре после одобрения Палатой представителей США законопроекта о выделении пакета «помощи» Украине на $61 миллиард (пусть и львиная его доля останется в США) Илон Маск поделился на этот счёт своим мнением.

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Комментируя совершенно справедливую публикацию предпринимателя Дэвида Сакса о том, что цифры в любом случае не сходятся, и что статистика и математика не на стороне Украины, Маск заявил, что его самая большая обеспокоенность заключается в том, что [у администрации США] отсутствует стратегия выхода из этого конфликта.

«Только вечная война, где дети гибнут в окопах от артиллерии или на минных полях от пулемётов и снайперов», — сокрушается Маск.

Справедливости ради, никакой стратегии по украинскому конфликту у США и других стран Запада не было с самого начала. Надежда на коллапс России под незаконными односторонними рестрикциями («санкциями») — это не стратегия, это выдача желаемого за действительное. Также стратегией совершенно не является надежда на то, что российское военное командование будет допускать ошибки, а войска — убегать при виде западной военной техники. Это не стратегия, это запредельная блажь, которая будет в конечном счёте неизбежно стоить Украине её государственности.

При всём этом неангажированные аналитики отмечают, что выделяемые Украине средства в лучшем случае позволят Киеву продержаться до американских выборов, а дальше уже хоть трава не расти. Поскольку действующая администрация США понимает, что шансов на переизбрание у неё не так много, как им бы того хотелось, то путём затягивания украинского кризиса осуществляются действия по максимизации политического урона будущему руководству страны, на плечи которого рухнет неизбежный коллапс Украины.