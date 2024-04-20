Теперь дело за малым: конфисковать американские активы в РФ в пользу государства. Игры кончились.

Когда мы говорим о том, что неоконсервативный политический класс в США — неоконы — не имеют положения «R» не селекторе трансмиссии, то мы говорим об этом не на ровном месте. По своей идеологии и образу мышления неоконы похожи на экстремистов в том смысле, что ни перед чем не остановятся в погоне за своими навязчивыми идеями. На данном этапе навязчивой идеей, насколько бредовой и нереализуемой бы она ни была, является нанесение России «стратегического поражения», и чтобы добиться этого, руководство Соединённых Штатов готово пойти на беспрецедентные меры. Например, на конфискацию (читать — прямое воровство) замороженных в США российских активов.

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Сегодня Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Досконально неизвестно, сколько этих активов имеется в США, но совершенно точно, что не в пример меньше, чем в Европейском ЦБ. В любом случае, была совершена беспрецедентная акция прямого воровства чужой собственности в пользу финансирования вооружённого конфликта, и страны глобального Юга — мирового большинства — это прекрасно видят и сделают соответствующие выводы. А вывод простой: Запад больше не является свободной гаванью для средств третьих стран, и их нужно как можно скорее выводить.

Неизвестно, как теперь отреагирует Евросоюз. Возможно, воодушевившись примером «старшего брата», поступит также. В таком случае возникнет крайне опасная ситуация в виде резкой накачки Украины «бесплатными» деньгами.

Теперь шаг за Россией: в ответ на такое решение нужно обязательно и без всяких сожалений и сомнений конфисковать американские активы в РФ. Каков привет, таков должен быть и ответ. По-хорошему с Западом уже не получится, по крайней мере, при нынешних правящих на Западе элитах, ну а новым достанутся очень большие проблемы.