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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что готовы «сразу» отправить оружие после принятия законопроекта о помощи Украине
Видимо, снимать с боевого дежурства будут.

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Одержимость текущей американской администрации конфронтацией с Россией путём использование для этого Украины в качестве тарана не знает границ. Хотя различные внутриэлитные группировки и пытаются противостоять администрации Байдена, окружившего себя неоконсерваторами всех мастей, но последние в конечном счёте получают то, что им надо. Сейчас им надо принять раздельные законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, и оружие, по крайней мере, для отправки Киеву, у США якобы уже есть наготове.

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По крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из комментария пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, заявившей, что президент готов «сразу» подписать законопроекты о поставках оружия после принятия законопроектов в обеих палатах американского парламента. Затем оружие «сразу» после подписания законопроекта президентом будет отправлено в места назначения.

Неизвестно, откуда США собрались брать это оружие «сразу», но в тех количествах, которые способны изменить ход конфликта, Град на холме требуемые ВСУ вооружения попросту не производит физически. Возможно, речь идёт о снятии систем с боевого дежурства.

Также не исключено, что Карин Жан-Пьер, будучи дамой, совершенно не разбирающейся в экономике, логистике и военной науке, просто выдаёт желаемое за действительное. Рискнём даже предположить, что это и есть истинный вариант.

Голосование в Палате представителей по вышеуказанным законопроектам должно состояться уже сегодня. Если законопроекты будут одобрены, то следующая инстанция — Сенат США, и если верхняя палата парламента проголосует за, то дальше уже только подпись Байдена.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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