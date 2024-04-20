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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Спикер Палаты представителей США назвал РФ, КНР и Иран «новой осью зла»
Слышите писк? Это кто-то надавил на красный накладной нос у спикера Палаты представителей.

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Когда-то давным-давно в незапамятные времена на Западе были политики и дипломаты, которых можно было называть соответствующими терминами. Сейчас же в этой сфере царит беспросветный мрак с функционерами, не фильтрующими свой базар и считающими нормальным вешать на всех подряд пропагандистские ярлыки. Какая «элита», такие и комментарии, поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, переобувшийся в воздухе и внезапно начавший топить за выделение $61 млрд Украине, а также пакетов помощи Израилю и Тайваню, назвал Россию, Иран и Китай «новой осью зла».

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Нетрудно понять, что делается это не только для придания своим словам характерного эмоционального окраса — дескать, американское дело правое, граждане США должны согласиться на снижение уровня жизни ради «высшей цели» — но и для дальнейшего загона самих себя в угол нарративов со сжиганием всех возможных мостов. Ведь договариваться о чём бы то ни было с «осью зла» нельзя — это не по понятиям, вот в США и не будут. Зато будут финансировать противников этой «оси зла».

На самом деле, наблюдать за этой деградацией правящих классов на Западе уже почти физически больно. Всего каких-то 22 года назад Джорджа Буша-младшего, посмевшего использовать термин «ось зла» в отношении Ирана, Ирака и Северной Кореи, подвергли за это остракизму, мол, не надо превращать язык в помело. Сегодня же, как видим, в США всех направо и налево клеймить «военными преступниками», «диктаторами», «мясниками», «бандитами» и «осью зла» совершенно нормально — до такой степени, что никому в голову не приходит это пресекать.

В реальности, естественно, РФ, КНР и Иран являются «осью зла» только с американской точки зрения, поскольку стоят во главе смены мирового порядка с «порядка, основанного на правилах» на естественное для международных отношений многополярное мироустройство. В таком мироустройстве США будет уготована роль просто одной из нескольких великих держав — без гегемонии и без возможности забирать себе чужие ресурсы и экспортировать инфляцию через управление резервной валютой. Наверное, любой на месте США клеймил бы всех, кто угрожают такой прекрасной системе, «злом» и прочими «мясниками». Что лишь в очередной раз свидетельствует о любительском подходе Вашингтона к дипломатии.

#россия #сша #политика #китай #психиатрия #иран
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