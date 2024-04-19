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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД РФ намекнул, что находящиеся в России западные средства и имущество будут изъяты в ответ на конфискацию Западом российских активов
По-хорошему Запад понимать отказывается, значит, будет по-плохому. И винить, кроме самого себя, Западу некого.

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Несмотря на то, что все западные экономисты, политологи, дипломаты и аналитики трубят во все трубы и бьют в набат, призывая своих политических функционеров одуматься и прекратить даже озвучивать идею конфискации (читать — кражи) российских замороженных активов, не то что воплощать её в реальность, попытки угрожать Москве не прекращаются. Западу пребывает в такой панике и истерике, что ему уже безразлична даже реакция международного большинства, которое сразу же после воровства российских резервов начнёт массово выводить собственные активы из западных финансовых структур, тем самым лишив Запад возможности экспортировать инфляцию в другие страны мира — со всеми вытекающими из этого последствиями.

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Поскольку по-хорошему на Западе понимать отказываются, то действовать приходится по-плохому: так, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если конфискация российских активов всё-таки произойдёт, то в российской юрисдикции имеется «значительный объём» западных средств и имущества, в отношении которых будут предприняты ответные меры.

Вместе с тем Россия, продолжила Захарова, оставляет за собой право на введение контрсанкций против тех лиц и фондов, которые будут использовать замороженные российские активы для выплаты залога по облигациям в целях привлечения частных средств для финансирования Украины.

Захарова назвала США и другие страны коллективного Запада находящимися в «предбанкротном состоянии» и пытающимися обеспечить свои экономики за счёт присвоения (читать — воровства) чужих материальных средств. При этом практически банкроты имеют наглость пытаться диктовать условия другим государствам.

#россия #сша #финансы #политика #санкции #экономика #евросоюз
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