Удары необходимо наращивать.

Чтобы понять масштаб боевых действий на Украине и то влияние, которое оказывает беспрецедентная западная поддержка Киеву, достаточно просто взглянуть на отчёты Минобороны России. При этом не нужно вчитываться во все пункты: достаточно просто заострить внимание на статистике групповых и массированных ударов по обеспечивающим ВСУ объектам Украины. Каждую неделю их наносится по несколько десятков, при этом в наиболее «горячие» недели доходя даже до сотни, но способность ВСУ к сопротивлению всё ещё не сломлена.

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Не прекращаются удары ни на день, и вот, согласно свежей статистике Минобороны России, за неделю с 13 по 19 апреля было нанесено 34 групповых удара, целями которых были: объекты энергетики, предприятия оборонно-промышленного комплекса, железнодорожная инфраструктура, средства ПВО, арсеналы и топливохранилища Украины. Вместе с тем удары наносились по центрам подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ, нацбатов и иностранных наёмников.

Накопительный эффект от таких ударов, безусловно, имеется, и трудно себе представить, какое положение дел на линии боевого соприкосновения бы было, если бы эти удары не наносились. Сколько из этих 34 групповых ударов имели целью непосредственно энергосистему Украины, неизвестно. Зато известно, что с электричеством в розетках на Украине проблем уже практически нет. И это плохо: значит, в «гаражных» предприятиях, собирающих дроны для ВСУ, электричество тоже есть.

Минобороны России при этом из кожи вон лезет, указывая, что удары по обеспечивающим ВСУ объектам на Украине наносятся «в ответ» на попытки Киева наносить ущерб российской энергетике и промышленным предприятиям. Зачем делать это уточнение, мы уже комментировали ранее: «вынос» энергосистемы — это не очень гуманное действие по отношению к мирному населению Украины. Но поскольку делать это надо, то российское руководство с целью смягчения нарратива для стран глобального Юга и применяет риторику «возмездия» за террористические атаки ВСУ. В реальности, конечно, все удары подобного рода планировались сильно заранее: их могли наносить ещё и зимой, но, по словам президента России Владимира Путина, их намеренно отложили до наступления весны, дабы не оставить граждан Украины без электро- и теплоснабжения в холодное время года. Из гуманитарных, так сказать, соображений.