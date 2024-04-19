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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ за неделю нанесли 34 групповых удара по энергосистеме, ВПК, арсеналам, хранилищам топлива и железнодорожной инфраструктуре Украины
Удары необходимо наращивать.

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Чтобы понять масштаб боевых действий на Украине и то влияние, которое оказывает беспрецедентная западная поддержка Киеву, достаточно просто взглянуть на отчёты Минобороны России. При этом не нужно вчитываться во все пункты: достаточно просто заострить внимание на статистике групповых и массированных ударов по обеспечивающим ВСУ объектам Украины. Каждую неделю их наносится по несколько десятков, при этом в наиболее «горячие» недели доходя даже до сотни, но способность ВСУ к сопротивлению всё ещё не сломлена.

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Не прекращаются удары ни на день, и вот, согласно свежей статистике Минобороны России, за неделю с 13 по 19 апреля было нанесено 34 групповых удара, целями которых были: объекты энергетики, предприятия оборонно-промышленного комплекса, железнодорожная инфраструктура, средства ПВО, арсеналы и топливохранилища Украины. Вместе с тем удары наносились по центрам подготовки операторов БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ, нацбатов и иностранных наёмников.

Накопительный эффект от таких ударов, безусловно, имеется, и трудно себе представить, какое положение дел на линии боевого соприкосновения бы было, если бы эти удары не наносились. Сколько из этих 34 групповых ударов имели целью непосредственно энергосистему Украины, неизвестно. Зато известно, что с электричеством в розетках на Украине проблем уже практически нет. И это плохо: значит, в «гаражных» предприятиях, собирающих дроны для ВСУ, электричество тоже есть.

Минобороны России при этом из кожи вон лезет, указывая, что удары по обеспечивающим ВСУ объектам на Украине наносятся «в ответ» на попытки Киева наносить ущерб российской энергетике и промышленным предприятиям. Зачем делать это уточнение, мы уже комментировали ранее: «вынос» энергосистемы — это не очень гуманное действие по отношению к мирному населению Украины. Но поскольку делать это надо, то российское руководство с целью смягчения нарратива для стран глобального Юга и применяет риторику «возмездия» за террористические атаки ВСУ. В реальности, конечно, все удары подобного рода планировались сильно заранее: их могли наносить ещё и зимой, но, по словам президента России Владимира Путина, их намеренно отложили до наступления весны, дабы не оставить граждан Украины без электро- и теплоснабжения в холодное время года. Из гуманитарных, так сказать, соображений.

#россия #украина #политика #боевые действия
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WP: Россия активно наращивает производство военной техники
Страны G7 обещают продолжать оказывать давление на российский энергетический сектор
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Nvidia&Intel Hater
16:29
почти уверен
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
OgoGoLog
16:27
Страны Г7 будут нещадно скупать наши ресурсы у посредников, чтобы нам становилось нестерпимо грустно, т.к. РФ не может продать с такой же накруткой энергоресурсы для Г7 напрямую. xD xD xD
GALAX анонсировала низкопрофильную видеокарту GeForce RTX 4060
Red Flag
16:27
сущность внутри не дают покоя?
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
16:25
Ну тогда наш топовый район где ТН матрица смещается в город читу а гена наш работает электриком, и уже холостой, акк то по случаю не совсем фейковый
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:24
Ну пока поживу.какое финансирование .какие боты -ты реально укорок.смешно прям.я просто ради развлекухи тебя оскорбляю ибо ты чмо и пидар.И забанят -заведу новый ник и с него буду тебя пидаром и чмыре...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
owzod
16:19
Ах) автору респект. А оно так и есть на самом деле. И оно продолжается , уже как 22 года), а воз и ныне там.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
VRoman
16:18
Уже хочу!
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Nvidia&Intel Hater
16:17
Правда.а не покуй ли ?) .тут сток твинков клуба голубчиков .что уже фиг поймешь )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:15
19 уже )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:14
я тебе говорил давай на полную ботоферму запускать,пусть за нас по нику минуса ставит генке -презервативу бот )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
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