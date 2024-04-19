Кредит доверия противнику исчерпан.

Как вы помните, когда в 2022 году Москва и Киев вроде как находили точки соприкосновения и даже встречались на нейтральных площадках для ведения переговоров, ВС РФ останавливали продвижение и ставили боевые действия на паузу. Эти паузы использовались официальным Киевом для перегруппировок и подвоза боеприпасов — в общем, проще говоря, в нечистоплотных целях. Больше такого не будет, поскольку никакого доверия украинским властям уже нет — об этом в рамках интервью российским СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Трудно сказать, является ли комментарий Лаврова прелюдией к тому, что грядут переговоры, но, по словам министра иностранных дел, если переговоры будут возобновлены, то останавливать боевые действия Россия уже не станет. Иными словами, переговоры отдельно, боевые действия отдельно: «процесс должен идти», как выразился Лавров. И это совершенно верная позиция, поскольку положение дел на линии боевого соприкосновения сейчас разворачивается объективно в пользу ВС РФ.

Как справедливо отметил глава МИД России, Стамбульские соглашения, по своей сути, интересны, но сегодняшние реалии уже значительно отличаются от тех, во время которых данные соглашения принимались. Как минимум тем фактом, что весной 2022 года Херсонская и Запорожская области были частью Украины, а ДНР и ЛНР были независимыми республиками, а сегодня эти четыре региона, а также, естественно, Крым, включены в состав России и вписаны в её Конституцию, которая запрещает любое отчуждение территорий.

Лавров при этом прекрасно понимает, что на таких условиях оппоненты вести переговоры не готовы, а это значит, что специальная военная операция будет продолжаться. С Западом, отметил Лавров, Россия говорить по теме Украины не готова, равно как и не видит смысла вести переговоры с действующим руководством Украины. Кроме того, площадкой для переговоров, если таковые и будут, должна стать подлинно нейтральная страна: Швейцария, учитывая, что свой нейтралитет она утратила и заняла антироссийскую позицию вкупе с введением незаконных антироссийских санкций, для таких переговоров больше не подходит. Иными словами, позиция российского руководства максимально жёсткая и бескомпромиссная. И с этой позицией тем, кто хотели бы мирного окончания украинского кризиса, придётся мириться и её придётся принять в полном размере. Пока что до этого как до Луны.