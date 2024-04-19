Но всё это уже не важно. По предельно понятным причинам.

Хотя содержание Стамбульских соглашений между Россией и Украиной, которые почти были достигнуты весной 2022 года, но от которых под давлением Запада отказался Киев, остаётся закрытым, с течением времени мы либо от официальных лиц, либо от журналистов узнаём различные детали, из которых можно сформировать достаточно любопытную картину происходящего. Сегодня в рамках интервью российским средствам массовой информации министр иностранных дел РФ Сергей Лавров затронул тему Стамбульского процесса и даже раскрыл ряд подробностей относительно ключевой их части — о гарантиях безопасности Украине.

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По словам Лаврова, эти гарантии были «очень серьёзными» и, по сути, были похожи на пятую статью Устава Североатлантического альянса: в случае агрессии против Украины страны-гаранты, в число которых помимо России входили бы США, Франция, Германия, Британия, Китай (и под вопросом Беларусь и Турция), должны были вступиться за Украину.

Как отметил глава МИД России, на тот момент из договора о гарантиях безопасности были, естественно, исключены территории Крыма, а также ДНР и ЛНР, а Украине запрещалось иметь военные базы или проводить военные учения с участием третьих стран без согласования с гарантами безопасности, у каждого из которых подразумевалось наличие права вето на принятие решений. Кроме того, Украина обязалась отметить ряд дискриминационных законов и провести денацификацию.

Из западной прессы мы знаем, что США и Британию, оказывается, никто не спросил, когда включали их в гаранты безопасности Украины: в случае чего вписываться в защиту Украины напрямую они не были готовы. Возможно, именно это обстоятельство и послужило причиной, по которой США велели своему британскому вассалу — тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону — мчаться в Киев и отговаривать руководство страны от этого соглашения.

В любом случае, сегодня всё это уже не имеет значения: ситуация «на земле» в корне иная, у России появились четыре новых региона (на период Стамбула их не было), и всё это в случае возобновления переговоров придётся учитывать, нравится это кому-то или нет.