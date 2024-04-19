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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВКС России потеряли стратегический ракетоносец Ту-22М3 во время выполнения боевой задачи
Причина потери неизвестна, но на кадрах можно видеть пожар, что свидетельствует о неисправности двигателя.

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Российская армия многократно, возможно, даже на несколько порядков нарастила активность использования авиации в зоне проведения специальной военной операции. Связано это с планомерным «выносом» систем противовоздушной обороны Украины и, как следствие, со снижением рисков при применении авиации. Но есть у этого роста и обратная, тёмная сторона: чем чаще авиация используется, тем чаще из-за различных факторов происходит потеря самолётов/вертолётов, причём нередко, к сожалению, экипажам не удаётся спастись. Пока что большинство потерь российской авиации в зоне СВО приходятся либо на технические неисправности, либо на ошибочный дружественный огонь, и вот, сегодня во время выполнения боевой задачи был потерян стратегический ракетоносец Ту-22М3.

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Потеря ракетоносца произошла в Ставропольском крае уже после возвращения с выполнения боевой задачи — сегодня ночью ВКС России наносили групповой ракетный удар по объектам в Днепропетровской области — с этим связано отсутствие средств поражения на его борту. На кадрах видно пожар в двигательном отсеке самолёта, и, если добавить сюда сведения о том, что самолёт уже возвращался на аэродром, то версия с его поражением украинскими военными отпадает. Киев, конечно же, с целью подъёма уже критически низкого боевого и морального духа заявил, что за потерю ракетоносца ответственны именно ВСУ. Мы давно взяли за правило делить заявления украинского руководства и ВСУ минимум на два, а то и на три (слишком уж редко они соответствуют действительности), поэтому воспринимать всерьёз эти комментарии не стоит.

По словам губернатора Ставропольского края, двоим членам экипажа удалось катапультироваться, и они уже эвакуированы, поиски третьего продолжаются, а командир ракетоносца, по предварительным данным, погиб, отводя самолёт от жилой застройки.

Ту-22М3 в зоне специальной военной операции применяются для нанесения ударов крылатыми ракетами. Предположительно, бомбардировщики этого типа также будут применяться для использования трёхтонных планирующих авиабомб ФАБ-3000, производство которых было возобновлено и перешло в серийное в феврале этого года.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #боевая авиация #ту-22м3 #стратегическая авиация
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Средства ПВО отразили очередную масштабную атаку ВСУ по Белгородской области
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