В комнату с мягкими стенами не пора? Такие мысли не то что озвучиваться, они даже возникать в головах руководителей стран-лимитрофов не должны.

Казалось бы, конфликт на Украине должен был на наглядном примере продемонстрировать, что произойдёт, если у России закончится терпение. Да, формально этот конфликт ещё не закончен, но то, к чему всё идёт, понятно уже даже тем, у кого розовые очки, как оно всегда бывает с розовыми очками, разбились стёклами внутрь. В Эстонии, судя по заявлению командующего силами обороны республики Мартина Херема, приёмник сигнала, во-первых, работает с задержкой, а во-вторых, сломан, и после расшифровки сигнала сообщение неправильно интерпретировали.

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По словам Херема, если начнётся конфликт с Россией, а Россия, верит генерал, готовится, то Эстония нанесёт удар по обидчику и не допустит вступления российских войск на территорию республики, «разнеся» их «в Ивангороде, Печорах или где-то там». В представлении генерала, есть только одно средство от «агрессии» — это «смертоносная сила». Эстония, верит генерал, одержит победу в таком конфликте, однако главный вопрос заключается лишь в степени «неприглядности» такой победы.

Нам не хотелось бы читать эстонскому генералу лекцию по статистике, но, к сожалению, придётся. Проблема для Эстонии в том, что ни по одному из имеющих значение в военном смысле статистических показателей прибалтийская республика, как бы это помягче сказать, даже близко не соответствует вызову: ни по количеству населения и, как следствие, мобилизационному потенциалу, ни по промышленным возможностям, которые можно перенаправить на производство и ремонт техники.

По всей видимости, генерал Херема считает, что в случае такого конфликта на защиту Эстонии прибежит весь Североатлантический альянс, но на этот случай есть хорошая поговорка: «На НАТО надейся, а сам не плошай». Или, например, вот такая: «Если ты родился устрицей, то сиди и не высовывайся». Политика лимитрофа, коим, безусловно, является Эстония, должна быть максимально аккуратной, «отсвечивать» ни в коем случае нельзя. Тогда и проблем не будет.

Что до вероятности такого конфликта, то у российского политического руководства никакого интереса в вешании Прибалтики на баланс российского бюджета нет. Исключён ли такой конфликт? Конечно же, нет, но зависеть всё будет от поведения прибалтийских республик: если они вздумают поучаствовать, например, в морской блокаде Калининградской области, то разговор уже будут вести явно не дипломаты, а люди в совсем других «костюмах».