Украина всё сильнее виснет на шее у западных стран.

Когда аналитики и политологи с юмором говорят об Украине как уже де-факто вступившей в ЕС параллельно с переходом в категорию 51-го штата США, то смеяться здесь, на самом-то деле, не над чем. С точки зрения Украины, за всё это придётся расплачиваться, и сей процесс займёт десятилетия, если не век. С точки зрения России, максимальное вписывание Запада в данный конфликт является единственной причиной, по которой он до сих пор продолжается, а не завершился военной победой ВС РФ, скажем, летом 2022 года. Тем не менее, Украина ещё не полностью находится на содержании коллективного Запада, и РФ пытается довести уровень этой зависимости до максимального.

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В частности, всю выпавшую в результате российских массированных ракетных ударов электрогенерацию Украина замещает посредством импорта образовавшихся в результате наступления весны излишков электроэнергии из Европы. Что Киев будет делать зимой, когда излишков в Европе не будет, а своя генерация не может быть восстановлена, политическое руководство Украины пока не думает, а просто пытается экстренно латать дыры в энергосистеме.

Сегодня, например, в компании «Укрэнерго» заявили, что в результате похолодания и, как следствие, роста потребления электричества в энергосистеме Украины наблюдается дефицит. Чтобы его покрыть, компания привлекла аварийную помощь европейских энергосистем.

Следует помнить, что хоть масштаб «выбитых» ВС РФ энергомощностей Украины колоссален, но в связи с тотальной деиндустриализацией страны и выездом из неё миллионов беженцев суммарное потребление энергии многократно снизилось, так что государство вполне может существовать и с колоссальными потерями генерации. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить тот факт, что на протяжении многих лет Украина именно экспортировала излишки электроэнергии в Европу — самой ей столько не нужно. Означает это только одно: системная работа по деэлектрификации и, как следствие, по парализации промышленного потенциала Украины, работающего по большей части в интересах ВСУ, должна быть продолжена. А возможно ли этого добиться в условиях, когда на Украине работают атомные электростанции, наносить удары по которым РФ точно не станет по целому ряду причин, вопрос открытый.