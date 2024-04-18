Лукавит. Проблем с электроснабжением на Украине нет. И эту задачу нужно решать.

После того как Россия возобновила кампанию по «выносу» украинской энергосистемы, многократно нарастив удары и сменив их логику — помимо распределительных линий теперь уничтожаются и непосредственно объекты генерации (электростанции) — киевское руководство стало в несколько раз громче ныть и требовать от Запада поддержки, и всё это вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой. Пытаясь разжалобить спонсоров, на Украине решили преувеличивать масштабы трагедии: в частности, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ уничтожили почти всю тепловую электрогенерацию страны.

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Также Зеленский напомнил, что ударам подвергаются гидроэлектростанции и газовая инфраструктура Украины. И хотя Зеленский частично прав — масштаб потерь электрогенерации на Украине очень значительный — но он пока что совершенно не критичен: потребители, пусть и в наиболее пострадавших регионах с перебоями и по графику, но всё же снабжаются электричеством, а вместе с потребителями, очевидно, запитываются и условные «гаражные» предприятия по сборке и комплектации дронов.

Проблемы начнутся в том случае, если Украине оставят только три её действующие атомные электростанции (по ним ВС РФ наносить удары точно не будут, здесь можно даже не сомневаться: слишком большие риски и угроза утраты имиджа главного строителя АЭС на планете), перерезав при этом линии, по которым Украина импортирует электроэнергию из Европы. Если Россия действительно поставила задачу полного лишения Украины даже минимальных промышленных возможностей, то это надо будет делать. Нравится это кому-то или нет, но энергетика — это объекты двойного назначения, и нанесение по ним ударов с целью демилитаризации представляющего опасность государства не являются военными преступлениями и уж тем более не являются экстремизмом.

Насколько системным является подход РФ к обесточиванию Украины, до сих пор загадка. Если удары по электростанциям действительно наносились в качестве демонстративной порки в ответ на террористические обстрелы ВСУ российских нефтеперерабатывающих заводов, то ни о какой системности речи быть не может — так и бросят критически важную задачу на полпути. Но, учитывая то, сколько времени требует планирование массированных ракетно-авиационных ударов, бытует справедливое мнение, что «ответная» риторика является просто предлогом — политической игрой перед странами глобального Юга, которые с тревогой наблюдают за безудержной эскалацией украинского кризиса при полном отсутствии протрезвления в киевском руководстве.