Опаньки. Прошёл год, а в Bloomberg только заметили.

Вынужденная частичная мобилизация осенью 2022 года стала в России шоковым событием по причине своей неожиданности: руководство страны чуть ли не до последнего дня говорило, что мобилизации не будет, но затем она всё же была объявлена. Стоило это бегства из России огромного количества людей, которых, в общем-то, в любом случае бы не призвали, болезненного удара по доверию к власти, а также к выдиранию из экономики (помимо уехавших) ещё трёхсот тысяч мобилизованных.

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Зачем это делалось, понять-то можно: решение было экстренным и принятым на фоне провала попыток завершить вооружённый конфликт на Украине быстро по причине того, что коллективный Запад упёрся и приказал Киеву биться за чужие интересы, с резким переходом от крайне ограниченной операции до масштабных боевых действий на истощение ВСУ. Повторения этого сценария в России не хотят, поэтому с 2023 года, когда пик незаконного санкционного давления уже был пройден и стало понятно, что экономика выдержала и перешла к росту, начался процесс привлечения в вооружённые силы добровольцев — контрактников. В среднем каждый месяц в 2023 году в ВС РФ вступали около 40 тысяч человек. В первом квартале 2024 года тенденция замедлилась, но тоже демонстрирует высокие результаты. И вот, на данный факт наконец-то обратило внимание агентство Bloomberg.

Как пишет издание в своей статье, Кремль, не желая повторять мобилизацию осени 2022 года, активно набирает контрактников, предоставляя им колоссальные льготы, социальные лифты и огромное по российским меркам жалование. Выбранная политика, с неохотой признаёт Bloomberg, приносит свои плоды: Россия сейчас комплектует вооружённые силы добровольцами по контракту, сохраняя экономику в работоспособном и спокойном состоянии, тогда как Украина панически ищет хоть кого-то, кто бы мог заткнуть дыры в личном составе ВСУ.

Собеседники Bloomberg напомнили, что хоть военнослужащие срочной службы не могут участвовать в боевых действиях, российское законодательство позволяет срочникам заключить контракт с МО РФ спустя четыре месяца прохождения военной службы.

Военные аналитики, в том числе на Западе, уже давно отмечают, что российский военный потенциал постоянно увеличивается, в то время как украинский потенциал даже при беспрецедентной западной помощи постоянно снижается. Таким образом, разрыв между возможностями ВС РФ и ВСУ постоянно становится только всё более драматичным. До завершения конфликта пока ещё далеко, но убеждать западную публику в том, что у Киева есть в нём хоть какие-то шансы, становится всё сложнее.