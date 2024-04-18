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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Россия активно набирает военнослужащих по контракту
Опаньки. Прошёл год, а в Bloomberg только заметили.

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Вынужденная частичная мобилизация осенью 2022 года стала в России шоковым событием по причине своей неожиданности: руководство страны чуть ли не до последнего дня говорило, что мобилизации не будет, но затем она всё же была объявлена. Стоило это бегства из России огромного количества людей, которых, в общем-то, в любом случае бы не призвали, болезненного удара по доверию к власти, а также к выдиранию из экономики (помимо уехавших) ещё трёхсот тысяч мобилизованных.

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Зачем это делалось, понять-то можно: решение было экстренным и принятым на фоне провала попыток завершить вооружённый конфликт на Украине быстро по причине того, что коллективный Запад упёрся и приказал Киеву биться за чужие интересы, с резким переходом от крайне ограниченной операции до масштабных боевых действий на истощение ВСУ. Повторения этого сценария в России не хотят, поэтому с 2023 года, когда пик незаконного санкционного давления уже был пройден и стало понятно, что экономика выдержала и перешла к росту, начался процесс привлечения в вооружённые силы добровольцев — контрактников. В среднем каждый месяц в 2023 году в ВС РФ вступали около 40 тысяч человек. В первом квартале 2024 года тенденция замедлилась, но тоже демонстрирует высокие результаты. И вот, на данный факт наконец-то обратило внимание агентство Bloomberg.

Как пишет издание в своей статье, Кремль, не желая повторять мобилизацию осени 2022 года, активно набирает контрактников, предоставляя им колоссальные льготы, социальные лифты и огромное по российским меркам жалование. Выбранная политика, с неохотой признаёт Bloomberg, приносит свои плоды: Россия сейчас комплектует вооружённые силы добровольцами по контракту, сохраняя экономику в работоспособном и спокойном состоянии, тогда как Украина панически ищет хоть кого-то, кто бы мог заткнуть дыры в личном составе ВСУ.

Собеседники Bloomberg напомнили, что хоть военнослужащие срочной службы не могут участвовать в боевых действиях, российское законодательство позволяет срочникам заключить контракт с МО РФ спустя четыре месяца прохождения военной службы.

Военные аналитики, в том числе на Западе, уже давно отмечают, что российский военный потенциал постоянно увеличивается, в то время как украинский потенциал даже при беспрецедентной западной помощи постоянно снижается. Таким образом, разрыв между возможностями ВС РФ и ВСУ постоянно становится только всё более драматичным. До завершения конфликта пока ещё далеко, но убеждать западную публику в том, что у Киева есть в нём хоть какие-то шансы, становится всё сложнее.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Скиталец
17:29
Так это такая технология у «Амудни», запатентованная. За эту функцию амудятлы отдают 100+к.
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Игорь Гурьянов
17:27
Если один такой чел нашелся который тупо не шарит это не згачмт что асе сидят и массово глазеют на синий экран, я с 2007 года на амд и всегда норм при том что поддержка практически максимально долгая...
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Cossacs
17:27
У меня когда видюха от АТИ была тоже постоянно такие проблемы с превышением ожидания были, я тогда думал что это норма, как амдшники наверное сейчас
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Alex Z
17:26
правильнее сказать любые фанаты не адекватны
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Скиталец
17:25
пффф.так это база когда амудякал покупаешь. фича идёт бонусом так сказать.
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Alex Z
17:25
ну ты еще 386 вспомни.. у 9900к был потолок 115гр) как будто это что то плохое))
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Скиталец
17:24
Угорь. запомни. интел = кал.
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А ни че что массоао двух ядерники вышли в перед чем у интела кор2дуо?? И то что амд всегда использует более передоаой тех процесс что позваляет получить меньший TDP на каждый флопс производителтности?...
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l33t_h4x00r
17:23
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Скиталец
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амудекальщики это неадекваты. их надо изолировать.
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