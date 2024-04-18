А БРИКС это интересно? Вот, в чём главный вопрос.

Какое базовое правило формирования и расширения любого союза — от экономического до военного? Оно простое как валенок: формирование или расширение союза должно усиливать совокупный потенциал входящих в его состав членов, а не ослаблять его. Эту основу основ страны коллективного Запада постоянно нарушают из политических соображений как в вопросе расширения Евросоюза, так и в вопросе расширения НАТО — каждый раз внедряя в него государства, которые не усиливают соответствующие объединения, а наоборот, ослабляют их, заставляя постоянно их дотировать (как в случае с ЕС) или же удлинять логистическое плечо (как в случае с НАТО) и отвечать за безопасность государств, за безопасность которых отвечать совсем не хочется.

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Похожая дилемма потихоньку возникает у БРИКС, в состав которого хотят войти десятки государств, которые, если по совести, добавят этому объединению больше проблем, чем принесут пользы. Так, например, сегодня президент Колумбии Густаво Петро на встрече с президентом Бразилии Лулой да Силвой заявил, что Богота заинтересована во вступлении в БРИКС. Да Силва, в свою очередь, заявил, что приветствует этот порыв Колумбии и будет продвигать соответствующую кандидатуру.

Нетрудно догадаться, что расширение присутствия Латинской Америки в БРИКС педалирует именно президент Бразилии: сначала он хотел расширить БРИКС за счёт Аргентины, но Буэнос-Айрес с этого поезда в последний момент соскочил по причине прихода к власти прозападного президента-популиста. Теперь да Силва хочет расширить южноамериканский «контингент» в БРИКС за счёт Колумбии.

Надо ли это БРИКС — как мы уже сказали, дилемма. С одной стороны, Колумбия исторически является проамериканским государством, которое мало что может предложить объединению. С другой стороны, обижать президента Бразилии как ключевого государства в Южной Америке тоже не стоит. Наконец, не забываем о том, что если руководствоваться чисто логикой расширения южноамериканского присутствия в БРИКС, то на очереди во вступление в БРИКС стоит огромное количество государств: Венесуэла, Боливия, Куба и Никарагуа, каждое из которых может предложить союзу не в пример больше, чем Колумбия.