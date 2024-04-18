Было легко предсказать, считает предприниматель. Справедливости ради, тут семи пядей во лбу быть не обязательно. Кто умеет складывать 2+2, предсказали развитие событий ещё в первые секунды после начала СВО.

Что мы знаем о российской специальной военной операции на Украине помимо непосредственно боевых эпизодов и её целей? Как минимум то, что это самый запропагандированный на Западе вооружённый конфликт, наверное, за всю историю человечества. Связано это как с тем, что мы живём в обществе, в котором информация, причём зачастую непроверенная или сильно однобокая, сыплется на нас из каждого утюга, так и с тем, что страны Запада изо всех своих каких-никаких, но всё же сил вцепились в Украину как в антироссийский таран и обеспечили государство беспрецедентным объёмом военной помощи, учитывая, что никаких обязательств перед Киевом у западных стран не было и нет.

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Колоссальная поддержка оказывалась и в информационном пространстве: все мы помним статьи в западной прессе про «некомпетентную» российскую армию, когда непонимающие российскую тактику и стратегию журналисты, насмотревшиеся «Голливуда», делали заведомо ложные выводы, про «одерживающую победу Украину», тогда как математика и статистика всегда были против Киева, и многое-многое другое.

За последние несколько месяцев официальный нарратив развернулся на 180 градусов: после разгрома российской армией так называемого контрнаступления ВСУ всем всё стало приблизительно понятно, и укрепилось это понимание многократно возросшим количеством фото- и видеоматериалов с российской стороны. Наблюдать за этим фигурным переобуванием в воздухе занимательно, и примерно также это оценивает Илон Маск, прокомментировавший пост предпринимателя Иана Майлза Чонга о том, как изменились публикации в западной прессе относительно конфликта на Украине.

По словам Маска, такое развитие событий было легко предсказать, и что он, дескать, его предсказал. Открывать шампанское, впрочем, пока чрезмерно рано: конфликт продолжается и, судя по комментариям и действиям спонсоров Украины, завершать его мирными переговорами с Москвой они не намерены, а намерены продолжать поставлять оружие и финансировать украинское государство даже в условиях нелегитимности президента Зеленского. Сама же Украина, судя по принимаемым законам, в том числе об ужесточении мобилизации, собирается оказывать сопротивление не только весь 2024-й, но и 2025-й год. При этом террористические атаки ВСУ по приграничным российским территориям продолжаются, тем самым вынуждая ВС РФ продолжать процесс обесточивания Украины в целях парализации любой, даже самой крошечной промышленности страны, которая сейчас трудится в интересах ВСУ, собирая дроны и прочие средства поражения. Пока что критических повреждений энергосистемы Украины не наблюдается, а это значит, что массированные удары не должны останавливаться.