И причина тому не полный разгром ВСУ российской армией, а жадный Запад. Во как!

Когда речь заходит об украинском кризисе, здесь следует быть морально готовыми к тому, что как бы ни закончился этот конфликт, на Западе Россию объявят потерпевшей поражение, потому что «не захватила всю Украину/не достигла цели X/не осуществила план Y» и всё в таком духе. При этом западных функционеров совершенно не будет заботить, ставила ли Россия целью «захват всей Украины», имела ли цель X и собиралась ли вообще воплощать план Y. Главное, как вы понимаете, это нарратив, в который будет слепо верить западное общество.

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И вот, чтобы не быть голословными, предлагаем разобрать статью в издании Politico, которая имеет, казалось бы, очень громкий заголовок — «Украина движется к поражению» — но при прочтении которой выясняется, что до поражения Украину довела не российская армия, которая во всех аспектах на несколько порядков превосходит ВСУ, помощь которым оказывают 50 с лишним государств коллективного Запада, а, видите ли, недостаточная западная поддержка.

Именно тот факт, что Запад тормозит с поставками вооружений, Politico указывает как основную причину того, что Украина движется туда, куда она движется. Издание не стало вспоминать многочисленные комментарии западных политиков, прямым текстом говоривших, что Запад физически не может обеспечивать украинский конфликт по причине нехватки военно-промышленных мощностей и крайне высокой стоимости выпускаемой действующим ВПК продукции.

В качестве второй причины Politico упоминает критическую нехватку личного состава в ВСУ. Тех очередей людей, которые в 2022 году на патриотическом подъёме ринулись в военкоматы записываться в ВСУ, уже давным-давно нет, а нынешняя ситуация прямо противоположна периоду начала конфликта: все, кто могут, стараются либо уклониться от службы, либо бегут в соседние государства.

Издание отмечает, что с каждым днём становится всё более вероятным осуществление плана российского руководства по истощению не только ВСУ, но и возможностей Запада оказывать Украине поддержку. И всё происходящее может привести к тому, что ожидание и терпение российского руководства полностью оправдается.

С какой целью публикуются подобные статьи, спросите вы? Это может показаться удивительным, но уровень владения западными функционерами информацией столь низок, что значительная часть из них получают сведения из средств массовой информации. Это не шутка: об этом заявляют многочисленные западные аналитики, которым приходилось работать с американскими и европейскими политиками, отвечающими за принятие различных решений. Поэтому чем чаще в западной прессе появляется материалов, описывающих реальное положение дел, тем выше шанс того, что кто-нибудь наконец-то одумается.

Шанс на это, впрочем, крайне низок: мы много раз отмечали, что коллективный Запад находится в ловушке пропаганды, и просто так взять и резко вступить в переговоры с Россией и принять все её требования, поскольку на меньших условиях завершать этот конфликт Москва уже явно не станет (потому что зачем?), не получится. Пока что же из уст западных функционеров нет даже намёков на готовность к переговорам с Россией на реалистичных основаниях.