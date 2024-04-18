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Редакция
События в мире Михаил Андреев
РФ предложила Совбезу ООН безотлагательно рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля
За нарушение обязательных к исполнению резолюций Совбеза.

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Несколько недель назад Совет Безопасности ООН принял революцию с требованием к Израилю о немедленном прекращении огня в секторе Газа на период месяца Рамадан. Как вы понимаете, Израиль решил, что он выше международного права и выше ООН, поэтому проигнорировал эту обязательную к исполнению резолюцию Совбеза ООН. Сторонники Израиля пытались сделать вид, что на самом деле резолюция к исполнению необязательна, но и её текст, и сам статус подразумевают, что если являешься членом ООН — будь добр, проглоти свою гордыню и исполняй, что тебе велели большие дяди. А если не исполняешь — получи пакет официальных законных санкций Совбеза ООН.

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Собственно, именно к рассмотрению вопроса о введении против Израиля официальных санкций ООН и предложила сегодня перейти Совбез ООН российская делегация. По словам постпреда РФ при данной международной организации Василия Небензи, неисполнение обязательных к исполнению решений Совбеза ООН должно вести к наложению на нарушителя санкций. Небензя призвал «безотлагательно» рассмотреть данный вопрос. Напомним, что санкции Совбеза ООН являются единственной законной формой воздействия на государство-нарушитель международного права, не подразумевающей силовое решение вопроса; односторонние рестрикции, как, например, те, что введены странами коллективного Запада против РФ, Ирана и ряда других государств — незаконны и нелегитимны.

Понятно, что никаких санкций против Израиля через СБ ООН принято не будет, потому что три из пяти постоянных членов Совбеза с правом вето являются представителями коллективного Запада и не проголосуют за ограничения в отношении своего союзника/сателлита/называйте, как хотите.

Зачем в таком случае РФ озвучивает эти заведомо невыполнимые тезисы? Затем, чтобы показать государствам глобального Юга, что Россия выступает за международное право и его неукоснительное выполнение с наказанием нарушителей. В конце концов, современное международное право является единственным фактором сдерживания, и если все подряд начнут его попирать, то мало не покажется в первую очередь мелким, незначительным государствам, включая Израиль. Так что Израиль, пока не стало хуже, должен быть последним, кто выпендривается и ставит себя над законом. Посыл примерно такой.

#россия #политика #санкции #израиль #оон
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