Но зависит всё не от Байдена, поэтому он призвал Конгресс одобрить выделение средств.

Маринуемый уже больше полугода в Конгрессе США проект пакета помощи Украине сегодня получил возможность в конечном счёте быть принятым. После массированного ответного удара Ирана по Израилю у США появилась возможность сыграть на этой теме, впихнув в Конгресс законопроект, предусматривающий одновременное выделение помощи и Израилю, и Украине. Так, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сегодня заявил о том, что законопроект будет поставлен на голосование 20 апреля. Вскоре после заявления Джонсона с поддержкой этого пакета помощи выступил президент США Джо Байден.

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По словам Байдена, «Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжительными бомбардировками со стороны России, которые резко увеличились за последний месяц».

Палата представителей, заявил Байден, «должна» одобрить пакет на этой неделе, а Сенату необходимо скорее последовать за решением Палаты. После этого президент США «мгновенно» подпишет закон и пошлёт миру сигнал о том, что США «не бросают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха». Ну, как США не бросают своих друзей, которых у США нет, мы прекрасно знаем, а что до «не позволить добиться успеха», то Байден опять ударился в сказки и выдаёт желаемое за действительное.

В самом законопроекте, как сообщается, содержится ряд подводных камней: помощь будет в виде кредитов, а Пентагон и Госдеп будут обязаны представить правительству США свой план по дальнейшей поддержке Киева. Посмотрим, чем это всё закончится. Безусловно, никаким сюрпризом принятие законопроекта ни для кого в России не станет — вопрос лишь в том, что выделение средств Киеву в очередной раз затянет и без того запредельно затянувшийся конфликт, но никак не изменит его вектора.