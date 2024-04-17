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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО призвал стран-членов ставить в приоритет помощь Украине, а не собственное вооружение
Операция по демилитаризации Украины перешла в разряд демилитаризации НАТО.

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Одна из основных задач, поставленных российским политическим руководством перед специальной военной операцией, является её — Украины — демилитаризация; проще говоря, разоружение методом физического уничтожения вооружений. По-хорошему Киев не захотел, поэтому приходится делать по-плохому. Теперь же процесс по вине коллективного Запада зашёл слишком далеко и перешёл в разряд демилитаризации НАТО. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать, исходя из комментариев западных функционеров.

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Европейские руководители регулярно вещают о том, что западный даже совокупный военно-промышленный комплекс не способен обеспечивать колоссальные потребности Украины в рамках этого конфликта на истощение. Тяжесть ситуации с военным производством на Западе косвенно подтверждает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Так, сегодня он позволил себе заявить, что «Украине нужно оружие», и что делая выбор между собственным вооружением и помощью Украине, страны-члены НАТО должны делать выбор в пользу последней. Из этого комментария следует, что одновременно обеспечивать и свои потребности, и хотелки Украины альянс не в состоянии даже совокупно. Не забываем также о том, что у стран НАТО имеются обязательства перед огромным количеством других государств, и на Украине свет клином в данном плане вовсе не сошёлся.

Как мы уже неоднократно отмечали, Украине нужно не оружие. Ей нужна крепкая и решительная западная рука, которая возьмёт киевское политическое руководство за шкирку и усадит за стол переговоров с Москвой на любых условиях. Но, как мы понимаем, Запад запредельно втянулся в этот конфликт, сделав его для себя экзистенциальным, поэтому на такой шаг действующие американские и европейские политики не пойдут. Тем хуже и для Украины, и для Запада, потому что каждый день промедления ухудшает положение дел. В конце концов может статься так, что говорить будет уже не о чем, а придётся просто слушать, какие требования выдвинет Россия.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #нато
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