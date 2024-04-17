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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Россия пытается заставить украинцев эвакуироваться из Харькова
Что не лишено смысла: в случае штурма и вспоминая методы ВСУ, в городе должно остаться как можно меньше гражданских.

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Реальных планов российского военного командования относительно дальнейшего формата проведения специальной военной операции на Украине, естественно, не знает никто, кроме нескольких человек. Вопреки расхожему мнению, не знают о конечных планах даже генералы непосредственно на местах, не говоря уже про старших и младших офицеров и уж тем более про рядовой и сержантский состав. А когда планы никому неизвестны, в задачу прессы входит их рисование ради создания громких заголовков и статей.

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Так, агентство Bloomberg выдвинуло предположение, что ВС РФ пытаются вынудить украинцев выехать из Харькова — по сути, эвакуироваться — перед началом наступательных действий на данном направлении. Согласно имеющейся у Bloomberg информации от украинских источников, в задачу российской армии входит сделать так, чтобы Харьков был «отрезан» от остальной Украины, тем самым став непригодным для жизни. В представлении журналистов Bloomberg, у ВС РФ недостаточно сил, чтобы взять Харьков, поэтому его будут брать в импровизированную блокаду.

Процессы, к которым стали прибегать ВС РФ последние несколько недель, действительно могут быть свидетельством того, что войска могут зайти в Харьковскую область. В таком случае вариант с принуждением к эвакуации звучит вполне логично: в интересах России сделать так, чтобы город был взят с минимальными разрушениями и, желательно, без жертв среди мирного населения. На баланс России и без Харькова ляжет огромное количество разрушенных в результате применяемой ВСУ тактики населённых пунктов, а восстанавливать огромный город — это уже чересчур.

Будет ли реально наступление ВС РФ на данном направлении, естественно, неизвестно. В нашем распоряжении есть разве что комментарии высшего политического руководства страны о необходимости создания «санитарной зоны», которая позволит прекратить террористические по своей сути обстрелы российских приграничных регионов.

#россия #украина #политика #боевые действия
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ВС РФ нанесли ракетный удар по расположению ВСУ в Чернигове
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Китя
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Что 14900k что 7950х оба процессора советуют скидывать частоты, чтобы не спалить процессор уж шибко они горячий. 7950х в бусте 5.7 ГГц ставят поголовно 5.4- 5.5 ГГц. Интел тоже касается.
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Pandas
17:34
Ты можешь это забывать или не забывать - не суть. Единственное верное сравнение это на одной и той же версии игры гонять и на крайних дровах для нв / амд. Тогда это будет более менее верно, так делают...
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17:31
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>не те драйвера, не те версии игор Точно, как я мог забыть. В DD2 например все одинаковое было.
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