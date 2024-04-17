Что не лишено смысла: в случае штурма и вспоминая методы ВСУ, в городе должно остаться как можно меньше гражданских.

Реальных планов российского военного командования относительно дальнейшего формата проведения специальной военной операции на Украине, естественно, не знает никто, кроме нескольких человек. Вопреки расхожему мнению, не знают о конечных планах даже генералы непосредственно на местах, не говоря уже про старших и младших офицеров и уж тем более про рядовой и сержантский состав. А когда планы никому неизвестны, в задачу прессы входит их рисование ради создания громких заголовков и статей.

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Так, агентство Bloomberg выдвинуло предположение, что ВС РФ пытаются вынудить украинцев выехать из Харькова — по сути, эвакуироваться — перед началом наступательных действий на данном направлении. Согласно имеющейся у Bloomberg информации от украинских источников, в задачу российской армии входит сделать так, чтобы Харьков был «отрезан» от остальной Украины, тем самым став непригодным для жизни. В представлении журналистов Bloomberg, у ВС РФ недостаточно сил, чтобы взять Харьков, поэтому его будут брать в импровизированную блокаду.

Процессы, к которым стали прибегать ВС РФ последние несколько недель, действительно могут быть свидетельством того, что войска могут зайти в Харьковскую область. В таком случае вариант с принуждением к эвакуации звучит вполне логично: в интересах России сделать так, чтобы город был взят с минимальными разрушениями и, желательно, без жертв среди мирного населения. На баланс России и без Харькова ляжет огромное количество разрушенных в результате применяемой ВСУ тактики населённых пунктов, а восстанавливать огромный город — это уже чересчур.

Будет ли реально наступление ВС РФ на данном направлении, естественно, неизвестно. В нашем распоряжении есть разве что комментарии высшего политического руководства страны о необходимости создания «санитарной зоны», которая позволит прекратить террористические по своей сути обстрелы российских приграничных регионов.