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Реальных планов российского военного командования относительно дальнейшего формата проведения специальной военной операции на Украине, естественно, не знает никто, кроме нескольких человек. Вопреки расхожему мнению, не знают о конечных планах даже генералы непосредственно на местах, не говоря уже про старших и младших офицеров и уж тем более про рядовой и сержантский состав. А когда планы никому неизвестны, в задачу прессы входит их рисование ради создания громких заголовков и статей.
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Так, агентство Bloomberg выдвинуло предположение, что ВС РФ пытаются вынудить украинцев выехать из Харькова — по сути, эвакуироваться — перед началом наступательных действий на данном направлении. Согласно имеющейся у Bloomberg информации от украинских источников, в задачу российской армии входит сделать так, чтобы Харьков был «отрезан» от остальной Украины, тем самым став непригодным для жизни. В представлении журналистов Bloomberg, у ВС РФ недостаточно сил, чтобы взять Харьков, поэтому его будут брать в импровизированную блокаду.
Процессы, к которым стали прибегать ВС РФ последние несколько недель, действительно могут быть свидетельством того, что войска могут зайти в Харьковскую область. В таком случае вариант с принуждением к эвакуации звучит вполне логично: в интересах России сделать так, чтобы город был взят с минимальными разрушениями и, желательно, без жертв среди мирного населения. На баланс России и без Харькова ляжет огромное количество разрушенных в результате применяемой ВСУ тактики населённых пунктов, а восстанавливать огромный город — это уже чересчур.
Будет ли реально наступление ВС РФ на данном направлении, естественно, неизвестно. В нашем распоряжении есть разве что комментарии высшего политического руководства страны о необходимости создания «санитарной зоны», которая позволит прекратить террористические по своей сути обстрелы российских приграничных регионов.