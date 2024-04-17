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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли ракетный удар по расположению ВСУ в Чернигове
Размещались военнослужащие в гражданском объекте. Классика ВСУ.

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Сегодня ракетными ударами отметилась не только Украина в случае с аэродромом в Джанкое в Крыму, но Россия, которая нанесла сосредоточенный удар по пункту временного размещения украинских военнослужащих в городе Чернигов. Официального комментария от Минобороны России по данному событию нет и не факт, что будет (для МО РФ такие удары давно уже являются обыденностью), но украинская сторона удар подтверждает.

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Изображение: военные двухъярусные кровати в «гражданском» объекте в Чернигове.

Поскольку в качестве своего места расположения в Чернигове подразделение ВСУ выбрало здание гостиницы, то, естественно, в украинских СМИ сразу стали раскручивать уже никем всерьёз не воспринимаемый набивший оскомину «нарратив» о том, что ВС РФ якобы наносят удары по мирным объектам.

Всё бы ничего, но сами украинские службы, снимавшие последствия ракетного удара, по невнимательности «засветили» двухъярусные кровати, на минуточку, в здании гостиницы, а также выносимого на носилках пострадавшего в камуфляже. Здесь всем, кто умеет складывать 2+2, всё понятно.

Следует отметить, что удары, подобные сегодняшнему, стали гораздо чаще. По всей видимости, скорость принятия решения между получением информации от разведки до передачи приказа на выстрел ракетами снизилась до значения, позволяющего накрыть расположение ещё в момент, когда там есть цели.

#россия #украина #политика #боевые действия
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