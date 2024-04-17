Тот случай, когда в оппозиции здравомыслящие люди.

Политическая обстановка в западных странах в вопросе украинского кризиса не так однородна, как может показаться на первый взгляд. Действующие руководители тех же европейских стран, нравится им это или нет, но уже слишком сильно вписались в данный конфликт на стороне Украины, и точка невозврата в данном плане уже давным-давно пройдена: никакой стабилизации отношений между РФ и Европой быть не может до тех пор, пока власть в европейских государствах не сменится.

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Те же политики, которые не замарали себя необходимостью принимать необдуманные политические решения, вредящие в первую очередь их собственным странам, отличаются более взвешенным подходом, основанным на понимании ситуации «на земле». В частности, немецкая политик Сара Вагенкнехт, с именем которой на протяжении уже многих лет ассоциируется вся немецкая оппозиция, прекрасно понимает, каково положение дел в зоне украинского конфликта, поэтому делает заявления, которые полностью противоречат принятому на Западе сказочному нарративу.

Так, Вагенкнехт заявила, что позиция Украины постоянно становится хуже, и если продолжать тянуть с переговорами, то положение дел продолжит разворачиваться против украинских интересов. По мнению Вагенкнехт, политика Запада, направленная на снабжение Украины оружием, не помогает Киеву, а лишь усугубляет ситуацию. В этой связи, считает политик, Киеву необходимо как можно скорее выходить на контакт с Москвой и начинать переговоры.

Россия, в общем-то, не против переговоров, но только на условиях полного выполнения российских условий с учётом объективной реальности «на земле». Украинские СМИ справедливо называют эти условия, по сути, капитуляцией Киева, потому что, по большому счёту, фактически переговоры будут сведены именно к этому: Украине запретят иметь тяжёлое вооружение и авиацию, жёстко ограничат численность вооружённых сил, потребуют на международном уровне признать территориальные изменения, а также сменят руководство и обяжут Киев следовать принципами безоговорочного и неотчуждаемого нейтралитета. Условия, как вы понимаете, тяжелейшие, но Украина сама в этом виновата — надо было договариваться ещё до начала специальной военной операции, а когда она началась, необходимо было соглашаться на договор в Стамбуле. Играть ва-банк всегда опасно: можно остаться ни с чем; поэтому дипломатия и называется искусством компромиссов. Не ультимативных нелепых требований по отношению к на несколько порядков более могущественному государству, которое само при необходимости может поставить ультиматум (и, что самое главное, исполнить его), а именно компромиссов.