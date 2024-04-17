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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Парламент Грузии одобрил законопроект об иностранных агентах
Законопроект нужный, даже обязательный для государства, претендующего на наличие суверенитета.

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Не скажем ничего нового и не откроем никому тайну, если напомним о том, что по всему постсоветскому пространству сразу после распада СССР стали активнейшим образом работать различные аффилированные с Западом структуры, неправительственные организации и прочие агенты влияния. Назвать их деятельность позитивной для стран их пребывания, мягко говоря, невозможно, и на сегодняшний день данный факт уже всем предельно понятен. Поэтому с вышеупомянутыми организациями, а также, безусловно, физическими лицами, пытаются бороться.

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Самым действенным методом считается закон об иностранных агентах, когда физические и юридические лица, получающие финансирование из-за рубежа, получают соответствующий статус и, тем самым, указывается смысл их деятельности, а также тот факт, что эта деятельность вряд ли направлена на пользу государству, в котором они работают. Соответствующий закон активно работает в России, а в прошлом году его аналог хотели принять в Грузии.

В 2023 году не получилось, но, возможно, получится в 2024-м. Так, сегодня грузинский парламент сообщил о том, что в первом чтении одобрил законопроект об иностранных агентах. Естественно, грузинская оппозиция, работающая понятно, в чьих интересах, всячески пытается саботировать процесс принятия закона об иноагентах. Потому что, во-первых, значительная часть из этой оппозиции попадёт в список, а во-вторых, снизится степень иностранного влияния на Грузию и её политические решения.

Следует помнить, что в прошлый раз принятие закона об иноагентах было сорвано после его одобрения в первом чтении: так называемая оппозиция (а по факту те, против кого и будет работать этот закон) вывела на улицы людей, и на тот момент грузинская власть не была готова купировать данную угрозу и была вынуждена отозвать законопроект. Вероятно, если попытка была повторена, то сейчас руководство страны чувствует себя увереннее. Посмотрим, чем это всё закончится.

#политика #грузия
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