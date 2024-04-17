Они там больше не нужны, стараниями армянской власти теперь это Азербайджан.

Российский миротворческий контингент, находившийся в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года в рамках попытки остановки этого тлевшего тридцать лет конфликта, больше в данном регионе не требуется — усилиями армянского политического руководства Карабах был, выражаясь простым языком, сдан осенью прошлого года, и теперь официально принадлежит Азербайджану. Как следствие, начался досрочный процесс вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха, и данную информацию сегодня подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Необходимо понимать, что процесс вывода миротворческого контингента займёт приличное количество времени: всего необходимо перебросить обратно в Россию без малого две тысячи военнослужащих и порядка пятисот единиц различной военной техники.

Армения в прошлом году во всём, что произошло, по традиции обвинила Россию, хотя с юридической точки зрения Нагорный Карабах не признавался даже самим Ереваном, не то что Москвой, так что обязательства России перед Арменией в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на данную непризнанную республику не распространялись. Впрочем, официальному Еревану во всех своих бедах главное обвинить кого угодно, но не самого себя. Своим поведением действующее армянское руководство нам кое-кого напоминает. Во всех без исключения случаях подобное поведение заканчивается для государства трагедией, и Армения пока ещё очень легко отделалась: просто утратой непризнанного никем региона.