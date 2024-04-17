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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ООН заявили, что у организации нет полномочий на определение виновников обстрелов Запорожской АЭС
Очаровательно.

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Вокруг Запорожской АЭС продолжает твориться то, что можно назвать цирком-шапито международного масштаба. Не понимают циркачи-трюкачи только того, что неудачный политический эквилибристический номер в данном случае может обернуться страшной жизненной правдой для целой части света. Станция находится под контролем России и, с российской же точки зрения, теперь является её собственностью, при этом до сих пор на Западе остаются политические деятели, которые на полном серьёзе заявляют, что это РФ сама обстреливает свою же станцию.

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На протяжении года террористическая активность ВСУ в адрес Запорожской АЭС была прекращена, но несколько недель назад возобновилась вновь. А вместе с ними возобновилась и политическая эквилибристика от западных функционеров, которые в упор не видят и не понимают, с какой стороны по станции наносятся удары, хотя догадаться, что к чему, может уже даже годовалый ребёнок.

Отличилась сегодня Организация Объединённых Наций (ООН): официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что у организации в целом, равно как и у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет полномочий и «криминалистических возможностей» для проведения расследования касательно наносимых по станции ударов. Как следствие, в организации не могут и определить источник обстрела.

В данном плане, справедливости ради, следует отдать должное ООН и МАГАТЭ за их последовательность: они просто сообщают о фактах нанесения ударов по Запорожской АЭС, но не указывают ни на кого пальцем. Этим занимаются уже непосредственно западные и российские политические деятели. За кем во всей этой истории правда, мы прекрасно понимаем, ну а единственный действенный способ прекратить обстрелы станции — это продолжить демилитаризовать ВСУ, попутно отодвигая линию боевого соприкосновения подальше.

Сейчас станция полностью находится в режиме «холодного останова». То есть, заглушена и не вырабатывает энергию, а питание для собственных нужд получает из резервных источников. Возобновлена работа станции может быть только после выполнения условий, описанных в предыдущем абзаце. Проще говоря, ВС РФ ещё работать и работать.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика #оон #атомная энергетика #магатэ
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