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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военкоры: ВСУ нанесли ракетный удар по аэродрому в Джанкое
Как видим, электричества на Украине ещё слишком много. Не понимают.

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Несмотря на то, что, как говорится, не по Сеньке шапка, и никакого позитивного для Украины выхода из текущего вооружённого конфликта нет и быть уже не может, Киев продолжает огрызаться. Попытки огрызаться с помощью западного вооружения в конечном счёте будут стоить Украине дополнительных потерь территорий и критической инфраструктуры, но сейчас об этом в Киеве не задумываются. Так, минувшей ночью, как передают военкоры и тематические группы в социальных сетях, ВСУ предприняли частично успешную попытку ракетного удара по объектам на территории аэродрома в районе населённого пункта Джанкой в Крыму.

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Официальной информации о произошедшем нет, но, согласно неподтверждённым сведениям, удар носил комбинированный характер и состоял из крылатых ракет Storm Shadow и баллистических ракет ATACMS. Масштабы повреждений, если таковые вообще имеются, на данный момент неизвестны. Разные источники называют разное количество и применённых средств поражения, и приводят порой даже диаметрально противоположные сведения об итогах.

Комментария Минобороны России о произошедшем на момент публикации данной заметки не было. Опыт освещения событий, связанных со специальной военной операцией, позволяет нам предположить, что если МО РФ не прокомментирует событие, значит, удар противника имел хотя бы ограниченный успех.

Здесь напрашивается только один вывод: на Украине, раз киевское руководство не понимает всю опасность нанесения ударов по российским объектам, ещё критически много электричества. На сегодняшний день после серии массированных ударов Украине через резервные линии и импорт энергии удаётся запитывать даже Харьков, пусть и с перебоями, не говоря уже о других населённых пунктах, удары по энергетике которых носили куда менее системный характер.

#россия #украина #политика #боевые действия
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